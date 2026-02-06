Премиальная линейка беспроводных наушников Sony WF-1000XM известна своим запутанным названием, но при этом славится отличным качеством звука и продвинутыми аудиофункциями. Модель WF-1000XM5 вышла в 2023 году, и лишь недавно в сети начали появляться утечки о её преемнике — WF-1000XM6. Теперь Sony официально подтвердила, что новинка будет представлена уже в этом месяце.

Компания опубликовала тизер на YouTube, в котором сообщается, что «следующее поколение наушников» будет анонсировано 12 февраля 2026 года. Подробностей в ролике немного, однако можно заметить зарядный кейс, показанный в перевёрнутом открытом виде.

Судя по ранее утекшим рендерам, Sony заметно переработала дизайн наушников. Вместо привычной округлой формы компания, похоже, перешла к более вытянутому, капсулообразному дизайну. Зарядный кейс также стал менее округлым и получил плоское основание.

Полные технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что наушники будут защищены от влаги по стандарту IPX4. По слухам, WF-1000XM6 выйдут в чёрном, платиново-серебристом и розово-песочном цветах.

До официального запуска флагманских TWS-наушников Sony остаётся совсем немного времени, и в ближайшие дни компания, вероятно, поделится новыми подробностями.



