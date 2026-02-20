Компания Audio-Technica анонсировала беспроводные наушники ATH-SQ1TW2NC, выполненные в компактном квадратном корпусе. Стоимость новинки составляет примерно 85 долларов. Предзаказы открываются сегодня, а начало поставок запланировано на 27 февраля. Наушники будут доступны в шести цветах: чёрном, »латте», тёмно-зелёном, сером, розовом и бело-бежевом.

Модель оснащена динамическими излучателями диаметром 5,8 мм с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Передача звука осуществляется по Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков SBC и AAC, что обеспечивает стабильное соединение и минимальные задержки при прослушивании музыки. Для работы системы активного шумоподавления используются MEMS-микрофоны с рабочим диапазоном от 20 Гц до 10 кГц.

Система ANC поддерживает режимы прозрачности и усиления голоса, позволяя слышать окружающие звуки или собеседника, не вынимая наушники из ушей. В фирменном мобильном приложении также доступна функция таймера с воспроизведением успокаивающих звуков природы, например шума океанских волн, что может быть полезно для концентрации или расслабления.

Для более точной настройки громкости, в том числе при прослушивании ASMR-контента, пользователь может переключить шкалу регулировки с 16 уровней на 32 или 64. Наушники защищены от воды по стандарту IPX5 и позволяют настраивать чувствительность сенсорного управления.

Каждый наушник весит всего 4 грамма. По заявлению производителя, автономность составляет до 6 часов с включённым шумоподавлением, а с учётом зарядного кейса общее время работы достигает 18 часов. Полная зарядка кейса занимает около 2,5 часов.



