Toyota подтвердила: новый RAV4 Plug‑in Hybrid поступит в продажу в Японии 9 марта 2026 года. Главная фишка — увеличенный до 150 км запас чисто электрического хода и максимальная суммарная мощность системы — 242 кВт (329 л.с.), а под конец — ещё и спортивная модификация GR SPORT.

До 150 км электрического хода и 242 кВт мощности

Вместо прежних 95 км RAV4 PHEV теперь заявляет до 150 км электрического хода. Это стало возможным за счёт новой крупноёмкой батареи и силовой электроники на базе карбида кремния. Показатель в 150 км ставит модель среди лидеров сегмента подключаемых гибридов по реальному запасу хода на батарее — столько хватит для большинства ежедневных поездок без запуска бензинового двигателя.

Электрический запас хода: до 150 км (92 миль)

Максимальная суммарная мощность: 242 кВт (329 л.с.)

Поддержка высокомощной зарядки

Toyota прямо заявляет о «world‑leading energy efficiency» в пресс‑материалах — маркетинг, конечно, но сочетание SiC‑полупроводников и увеличенной батареи действительно улучшает КПД в реальных задачах: больше километров на электричестве, меньше выездов к заправке для типичного городского владельца.

Внешнее питание и аварийный резерв до 7 дней

RAV4 PHEV делает ставку не только на движение — автомобиль может выступать как мобильный источник энергии. Внешняя розетка 100 В (до 1 500 Вт) доступна в багажнике и через силовой разъём на месте зарядки. Это полезно для кемпинга, стройплощадки или краткосрочных отключений электроэнергии.

Toyota приводит расчёт: при нагрузке 400 Вт автомобиль способен обеспечивать питание примерно 6,5 дня в режиме HV Power Supply Mode; при приоритете на длительность — до 7 дней. Такие цифры превращают RAV4 PHEV в практичный инструмент выживания в условиях частых перебоев электроснабжения — аргумент, который особенно цепляет в Японии с её сейсмоопасностью и опытом масштабных отключений.





Новая версия GR SPORT

В линейку добавлена версия GR SPORT с мотоспортивной эстетикой и доработками шасси. В списке улучшений — передний лип‑спойлер и крыло на багажнике, амортизаторы GR Performance, усиленные распорки GR, перенастроенная подвеска и более низкий центр тяжести за счёт интеграции батареи.

Toyota говорит, что детали аэродинамики отрабатывались в CFD и в аэродинамической трубе, чтобы сохранить стабильность на разных скоростях. То есть это не просто «пакет внешнего тюнинга» — инженеры явно работали и над управляемостью, что для PHEV с батареей внизу может дать заметный прирост в поведении на дороге.

Цена и продажи в Японии

Toyota рассчитывает продавать по 700 PHEV‑единиц в месяц в Японии. Официальные цены с налогом:

RAV4 PHEV Z: ¥6,000,000 (примерно $38,700)

RAV4 PHEV GR SPORT: ¥6,300,000 (примерно $40,650)

Цена выше, чем у обычных гибридных версий RAV4, но в сегменте подключаемых гибридов это ожидаемо: увеличенная батарея и возможность автономного электрического хода делают модель менее зависимой от топлива и привлекательной для тех, кто хочет «лучшее из двух миров» — электрический режим в городе и бензиновый мотор для дальних поездок.

Что дальше для RAV4 PHEV

Пока анонс касается Японии, но в описании Toyota не исключает появления аналогичных обновлений в других регионах. Для рынка важно, что Toyota продолжает развивать PHEV‑направление параллельно с полностью электрическими моделями: компания явно делает ставку на многообразие решений, чтобы адаптироваться к разной инфраструктуре и регулированию.

Соперники в классе подключаемых гибридов — например, Mitsubishi Outlander PHEV и различные европейские версии Kuga/Escape PHEV — теперь получат более жёсткую конкуренцию по запасу хода и утилитарности. Если другие производители не ответят увеличением батарей и возможностями внешнего питания, RAV4 PHEV может отхватить значимую долю покупателей, которые искали компромисс между электрической поездкой и практичностью внедорожника.

Продажи стартуют 9 марта 2026 года в Японии; вопрос в том, сколько таких машин удастся продать за пределами страны и как быстро конкуренты поднимут планку для PHEV‑сегмента. Автомобиль точно стал менее «просто гибридом» и больше — многофункциональным инструментом на пересечении транспорта и источника энергии.