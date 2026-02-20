Генеральный директор Metaplanet опроверг обвинения в утаивании сделок с биткоином и заявил, что компания «прозрачно» публиковала все крупные покупки, опционы и условия заёмных средств, хотя инвесторы и анонимные аккаунты на X утверждали обратное.

В ответе на критику Metaplanet указала на публичную панель и финансовые раскрытия: в сентябре 2025 года компания купила 1 009 BTC (1 сентября), 136 BTC (8 сентября), 5 419 BTC (22 сентября) и 5 268 BTC (30 сентября), а также подробно описала схему продаж пут‑опционов и условия кредитной линии, за исключением идентичности кредитора и точных ставок по его просьбе.

Сколько биткоинов купила Metaplanet

1 сентября 2025 — 1 009 BTC

8 сентября 2025 — 136 BTC

22 сентября 2025 — 5 419 BTC

30 сентября 2025 — 5 268 BTC

Покупки отражены на публичной дашборд‑странице Metaplanet и в сторонних трекерах (Bitcointreasuries.net), и компания использует это как доказательство своевременных объявлений. Одновременно аудиторы и часть рынка критикуют тайминг и объёмы операций на фоне падения цены BTC.

Почему инвесторы критикуют Metaplanet

Критика сводится к трём пунктам: задержки или сокрытие информации о крупных покупках и опционах; сокрытие убытков от деривативов; неполные детали по обеспеченным биткоином заёмным средствам. Компания отвечает, что все ключевые операции публиковались в отчетах и на дашборде, а опционные продажи были тактическим инструментом для покупки BTC ниже спота и получения дохода от волатильности, а не ставкой на краткосрочный рост цены.

В официальных итогах за финансовый год 2025 Metaplanet заявила о выручке 8,9 млрд иен (около $58 млн), росте примерно на 738% год‑к‑году, но одновременно зафиксировала чистый убыток около $680 млн из‑за снижения стоимости BTC. Генеральный директор указывает, что такие убытки — в основном неденежные, являются следствием учёта активов при падении рынка, и что операционные доходы от опционов сильно выросли.





Что это значит для других корпоративных держателей биткоина

Модель «казначейства в биткоине» уже давно вызывает споры: компании, которые держат существенные запасы криптовалюты, показывают большие колебания в отчётности в зависимости от цены актива. Прецеденты из числа публичных холдеров демонстрируют, что при резком падении BTC бумажные убытки растут быстрее, чем операционные доходы компенсируют их в краткосрочной перспективе.

Для Metaplanet ключевые вопросы теперь не только юридические и бухгалтерские, но и имиджевые: смогут ли инвесторы принять модель с высокой волатильностью баланса и опционной торговлей как источник дохода, если марк‑ту‑маркет обнуляет часть прибыли в отчётности. Дополнительный фактор — раскрытие условий кредитной линии: компания раскрыла параметры заёмов, но отказалась называть кредитора и точные ставки по его просьбе, что остаётся раздражителем для скептиков.

Чего ждать дальше

Metaplanet продолжает публичные покупки и позиционирует себя как долгосрочный держатель, но вопрос принятия такой стратегии рынком остаётся открытым. Если цена BTC восстановится, аргументы компании об операционном доходе и стратегическом горизонте усилятся; если падение продолжится, давление со стороны инвесторов и регуляторов на прозрачность и структуру заёмных средств возрастёт.

Metaplanet также готовится к выходу на американский рынок под тикером MPJPY через Deutsche Bank — шаг, который может усилить внимание инвесторов и регуляторов к её раскрытиям и практике управления рисками.