Компания Realme официально представила смартфон Realme P4 Lite — пятую модель в линейке P4, которая дополнила уже вышедшие ранее P4, P4 Pro, P4x и P4 Power.

Realme P4 Lite ориентирован на бюджетный сегмент и работает в сетях 4G. Устройство построено на базе процессора Unisoc T7250, оснащается 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 128 ГБ. Смартфон поставляется с Android 15 »из коробки», при этом производитель пока не уточняет, сколько обновлений версии ОС получит модель в будущем.

На фронтальной стороне установлен 6,74-дюймовый LCD-дисплей с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. Экран поддерживает управление мокрыми или жирными руками, а также в перчатках. В каплевидном вырезе размещена фронтальная камера на 5 Мп.

Основная камера представлена 13-мегапиксельным модулем, дополненным вспомогательным датчиком. В блоке камер также находятся светодиодная вспышка и декоративная подсветка Pulse Light, которая может светиться девятью цветами и работать в пяти режимах.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6 300 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, смартфон умеет работать в режиме проводного реверсивного питания мощностью 6 Вт, позволяя использовать его в качестве пауэрбанка.





Толщина Realme P4 Lite составляет 7,94 мм, вес — 201 грамм. Среди дополнительных особенностей — 3,5-мм разъём для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и брызг по стандарту IP54, соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, а также слот для карт памяти microSD.

Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти за 9 999 индийских рупий и версия 4 ГБ + 128 ГБ за 11 999 рупий. Продажи стартуют 24 февраля. Модель будет предлагаться в цветах Sea Blue, Obsidian Black и Beach Gold.