Компания Samsung Electronics объявила о важном этапе в развитии телекоммуникационных технологий: ей удалось успешно подтвердить работоспособность собственной разработки, которая может сыграть ключевую роль при развертывании сетей связи шестого поколения.

Речь идёт о технологии eXtreme multiple-input multiple-output, или X-MIMO, которую Samsung проверила в диапазоне 7 ГГц совместно с Keysight Technologies и южнокорейским оператором KT Corporation. В ходе испытаний была достигнута пиковая скорость загрузки на уровне 3 Гбит/с. Для этого использовалась сверхплотная антенная система, в которой размещено значительно больше антенных элементов при сопоставимых физических габаритах по сравнению с решениями предыдущих поколений.

X-MIMO считается одной из базовых технологий для будущих сетей 6G и предполагает использование в четыре раза большего количества антенных элементов по сравнению с 5G. Диапазон 7 ГГц рассматривается как один из наиболее перспективных для 6G, поскольку он обеспечивает компромисс между высокой пропускной способностью и широтой покрытия, занимая промежуточное положение между среднечастотным спектром 5G на 3,5 ГГц и миллиметровыми волнами.

Проверка технологии проводилась в исследовательском центре Samsung в Сеуле. В рамках теста специалисты измеряли скорость передачи данных при одновременной передаче восьми потоков данных от базовой станции к одному пользовательскому устройству. Чтобы приблизить условия к реальным, совместно с KT была создана уличная тестовая беспроводная среда.

В испытаниях также использовались прототип базовой станции 6G от Samsung с 256 цифровыми портами и тестовый терминал 6G, предоставленный Keysight.





Исполнительный вице-президент и руководитель центра передовых коммуникационных исследований Samsung Research Чон Джингук отметил, что сотрудничество с KT и Keysight позволило на практике продемонстрировать потенциал значительного роста скоростей передачи данных в сетях следующего поколения. По его словам, компания намерена и дальше развивать перспективные сетевые технологии, которые откроют путь к новым сервисам и улучшенному пользовательскому опыту в эпоху 6G.