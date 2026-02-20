Компания Google сообщила, что в 2025 году с использованием искусственного интеллекта заблокировала 1,75 миллиона приложений, нарушавших правила платформы. Это заметно меньше, чем 2,36 миллиона в 2024 году. В Google объясняют снижение показателей тем, что »многоуровневая система защиты на базе ИИ» отпугивает недобросовестных разработчиков ещё до попытки публикации вредоносных приложений.

По данным компании, сейчас каждое приложение проходит более 10 тысяч проверок безопасности, причём контроль продолжается и после его размещения в магазине. Использование современных генеративных ИИ-моделей помогает специалистам быстрее выявлять подозрительные и вредоносные шаблоны поведения. Кроме того, Google заблокировала 160 миллионов спам-оценок, что позволило предотвратить в среднем падение рейтинга приложений на 0,5 звезды из-за организованных атак с фейковыми отзывами. Также в 2025 году компания не допустила, чтобы 255 тысяч приложений получили избыточный доступ к конфиденциальным данным пользователей — для сравнения, годом ранее таких случаев было 1,3 миллиона.

Отдельно отмечается работа системы Google Play Protect — защитного механизма Android. За год она обнаружила более 27 миллионов новых вредоносных приложений, предупреждая пользователей или полностью блокируя их запуск. Улучшенная защита от мошенничества теперь охватывает 2,8 миллиарда Android-устройств в 185 странах и помогла остановить 266 миллионов потенциально опасных попыток установки приложений из сторонних источников.

В корпоративном блоге Google подчёркивает, что такие меры, как верификация разработчиков, обязательные предварительные проверки и требования к тестированию, существенно повысили уровень безопасности экосистемы Google Play и сократили возможности для злоумышленников. Компания заявляет, что и дальше будет инвестировать в ИИ-защиту, чтобы опережать новые угрозы и предоставлять разработчикам инструменты для безопасного создания приложений.

При этом Google традиционно оправдывает сравнительно высокие комиссии за покупки и подписки в приложениях именно инвестициями в безопасность. Однако магазин приложений компании остаётся под пристальным вниманием регуляторов в Европе и других регионах, которые считают его монопольным. Несмотря на изменения в структуре комиссий для разработчиков, использующих альтернативные платёжные методы, европейские регуляторы недавно заявили, что Google по-прежнему не полностью соблюдает требования действующего законодательства.



