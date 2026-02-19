В ноябре компания Google представила предварительную версию Gemini 3 Pro, а месяц спустя вышел Gemini 3 Flash. Теперь Google официально анонсировала модель Gemini 3.1 Pro, которая, по словам компании, предназначена для задач, где простого ответа недостаточно.

Обновление с индексом .1 стало для Google первым в своём роде: в двух предыдущих поколениях промежуточные версии выходили с номером .5. Например, Gemini 2.5 Pro была впервые показана в марте и затем дорабатывалась к конференции I/O в мае.

В Google отмечают, что Gemini 3.1 Pro представляет собой шаг вперёд в базовых возможностях рассуждения. Улучшенное »ядро интеллекта», которое на прошлой неделе дебютировало в Gemini 3 Deep Think, теперь стало доступно более широкой аудитории в составе версии 3.1 Pro.

Новая модель демонстрирует результат 77,1% в тесте ARC-AGI-2, что более чем в два раза превышает показатели логического мышления у Gemini 3 Pro. Это »продвинутое рассуждение» на практике выражается в умении наглядно объяснять сложные темы, объединять данные в единую картину или помогать в реализации творческих проектов.

Gemini 3.1 Pro ориентирована на сложные задачи, где требуется не просто ответ, а глубокий анализ и полезные выводы для решения действительно трудных проблем.





Модель уже начала распространяться в приложении Gemini, а также стала доступна в NotebookLM для подписчиков Google AI Pro и Ultra. Кроме того, Gemini 3.1 Pro появилась в API Gemini через Google AI Studio, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI и Android Studio для разработчиков.

На данный момент версия 3.1 Pro запускается в статусе предварительного доступа. Это необходимо, чтобы проверить обновления на практике и продолжить развитие таких направлений, как сложные агентные сценарии, прежде чем модель станет общедоступной в ближайшее время.