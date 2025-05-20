Во время ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2025 компания анонсировала масштабное обновление своих продуктов. Центральной темой мероприятия стало внедрение генеративного искусственного интеллекта в сервисы Google, включая Поиск, Gmail, Meet, Chrome и другие платформы.

Новый режим AI Mode в Поиске

Режим AI Mode появится в Поиске Google для всех пользователей в США. Новый чат-бот, работающий на базе Gemini 2.5, размещён в отдельной вкладке и ориентирован на сложные запросы, включая сравнение товаров, подбор билетов и построение персонализированных графиков. Также он может отвечать на уточняющие вопросы. Часть функций будет встроена в основную выдачу через AI Overviews. Пользователи Labs получат доступ первыми.

Искусственный интеллект в шопинге

AI Mode также внедрён в шопинг-сценарии. Пользователи смогут загружать фотографии, чтобы примерить одежду на виртуальном аватаре. Также система будет отслеживать скидки на нужные товары и даже оформлять покупку от имени пользователя.

Статистика по AI Overviews

Google сообщила, что AI Overviews ежемесячно просматривают более 1,5 млрд пользователей. По данным компании, большинство из них взаимодействуют с этой функцией — от кликов по ссылкам до просмотра резюме на экране.

Обновления проекта Astra

Проект Astra — универсальный AI-помощник от Google — получил новую демонстрацию. Ассистент анализировал почту, искал информацию в интернете и связывался с магазинами, помогая пользователю решить техническую задачу. Google планирует интегрировать возможности Astra в Gemini, сделав его полноценным цифровым агентом.

Модель Gemini 2.5 и Deep Think

Модель Gemini 2.5 представлена в новой версии Pro с режимом Deep Think для сложных рассуждений. Она может преобразовывать сетку изображений в 3D-сферу с озвучкой и мгновенно переключаться между языками. В Gmail появятся персонализированные быстрые ответы, подстраивающиеся под стиль переписки пользователя. Доступ к ним будет предоставляться по подписке с лета.

Перевод в реальном времени в Meet

В Google Meet появится функция перевода речи в реальном времени. Она сможет воспроизводить интонацию и ритм речи. Сначала перевод будет доступен между английским и испанским, позже — на других языках.

Расширение возможностей Gemini Live

Функция Gemini Live выходит на устройства Android и iOS через приложение Gemini. Она позволяет задавать вопросы по изображению на экране или видеопотоку с камеры. Поиск в реальном времени через Google Lens и AI Mode тоже станет интерактивным.

Видеоредактор Flow и генерация видео с Veo 3

Новый видеоредактор Flow на базе VideoFX уже доступен подписчикам тарифов AI Pro и Ultra в США. Он предлагает инструменты управления движением камеры, редактирования клипов и интеграции сгенерированных видеосцен с помощью модели Veo 3. Последняя умеет создавать видео со звуком. Улучшения получила и модель Imagen 4, теперь она точнее передаёт мелкие детали вроде ткани и шерсти.

Обнаружение ИИ-контента через SynthID

Компания также представила детектор SynthID, определяющий, какие материалы были сгенерированы с помощью ИИ Google. Он сканирует изображения, аудио, видео и текст на наличие водяных знаков. Доступ к инструменту открыт для исследователей и медиа.

Подписка AI Ultra и переименование AI Premium

Тариф AI Ultra обойдётся в $250 в месяц и даст доступ ко всем функциям Google AI, включая ранний доступ к новым инструментам, неограниченное использование ресурсоёмких функций и 30 ТБ облачного хранилища. В подписку входит YouTube Premium. Новым пользователям предлагается скидка 50 % на первые три месяца. План AI Premium переименован в AI Pro.

Развитие Android XR и очки Project Aura

В рамках развития платформы Android XR Google анонсировала второе устройство — очки Project Aura от Xreal. Платформа нацелена на развитие дополненной, смешанной и виртуальной реальности. Google также показала перевод речи в режиме реального времени на прототипе очков, разработанном с Samsung. Над своими устройствами работают и другие партнёры: Gentle Monster и Warby Parker.

Обновления Chrome и менеджера паролей

Менеджер паролей Chrome теперь умеет автоматически менять пароли в случае утечек данных, если сайт поддерживает такую функцию. Кроме того, в браузере появится интеграция с Gemini — помощник будет отвечать на вопросы по открытым вкладкам. Доступ к нему реализован через панель задач и новое меню.

3D-видеозвонки под брендом Google Beam

Проект Starline, получивший новое название Google Beam, выходит на рынок как решение для 3D-видеозвонков. Первоначально оно будет доступно только корпоративным клиентам. Подробности раскроет HP в ближайшее время.