Motorola готовит очередной смартфон серии Edge на 2026 год: в маркетинговых материалах подтвердили, что Edge 70 Fusion будет доступен с чипом Snapdragon 7s Gen 4 и в варианте с 12 ГБ ОЗУ (есть также 8‑гигабайтная версия). Утекшие рендеры и рекламные снимки одновременно прояснили дизайн, цветовые опции и ключевые характеристики, превращая аппарат в сильного претендента на верхнюю часть середнячкового сегмента.

Характеристики Motorola Edge 70 Fusion

Компания окончательно подтвердила процессор — Snapdragon 7s Gen 4 — и память до 12 ГБ. Остальные спецификации из утечек и маркетинга складываются в набор, который явно ориентирован на тех, кто хочет «флагманские» фишки без прайса премиум‑класса.

Чипсет: Snapdragon 7s Gen 4

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Экран: 6,78‑дюймовый quad‑curved OLED, 144 Гц, защита Corning Gorilla Glass 7i

Влагозащита и прочность: IP68, IP69, MIL‑STD‑810H

Батарея: около 7 000 мА·ч с 68‑ваттной зарядкой (утечка)

Камеры: основной сенсор 50 МП Sony LYTIA, фронтальная 32 МП (утечка)

ОС: Android 16 из коробки

Дисплей, камера и батарея

6,78‑дюймовый изогнутый экран с частотой 144 Гц и упором на яркость (в утечках упоминали пик до 5 200 нит) делает Edge 70 Fusion привлекательным для просмотров и игр. Это редкий случай, когда в середнячке сочетание высокой частоты обновления и экстремальной яркости заявлено параллельно с повышенной защищённостью корпуса.

Камеры выглядят балансно: 50‑мегапиксельная основная матрица Sony и 32‑мегапиксельная селфи‑камера обещают универсальность при съёмке, но в среднем сегменте качество будет зависеть от софта и обработки. Самая выделяющаяся характеристика — аккумулятор: 7 000 мА·ч с 68‑ваттной зарядкой реально выделяет модель на фоне конкурентов, где чаще встречаются ёмкости 4 500-5 500 мА·ч.

Цвета, дизайн и позиционирование

Motorola предлагает пять расцветок: Blue Surf, Country Air, Orient Blue, Sporting Green и Silhouette. Дизайн сохранил фирменный язык Edge‑серии: характерный модуль камеры и текстурная задняя панель, имитирующая нейлон и лен — это не просто эстетика, а попытка отличиться от однотипных стеклянных задников.





В комбинации с MIL‑STD‑810H и двойной степенью влагозащиты IP68/IP69 аппарат позиционируется на пересечении «модный офисный смартфон» и «выносливое устройство для активного использования». Это ставка на пользователей, которые ценят автономность и надёжность выше абсолютного топ‑кадра в фотографиях.

Когда выйдет Motorola Edge 70 Fusion

Официальной даты запуска Motorola пока не называла. Материалы указывают, что это одна из первых новинок Edge в 2026 году, так что релиз может случиться в ближайшие месяцы. Главный вопрос для успеха — ценник: если Motorola поставит конкурентную цену против устройств на MediaTek и аналогичных 7‑серий Snapdragon, Edge 70 Fusion получит шанс стать хитом середнячкового сегмента.

Ожидайте дальнейших утечек по производительности и цене — а пока модель выглядит как хорошо укомплектованный «долгожитель» с хорошим экраном и заметным запасом автономности.