WhatsApp запустил функцию Group Message History: при добавлении нового участника админ сможет отправить ему часть предыдущих сообщений — не всю историю, а выборочно, от последнего сообщения до 100 последних сообщений. Это облегчит включение в разговоры без необходимости пересылать скриншоты и одновременно оставляет контроль над приватностью у админов.

Функция распространяется по миру постепенно, данные передаются защищённо — передача истории остаётся защищённой сквозным шифрованием. При добавлении человека мессенджер предложит выбрать объём истории; если опция пропущена, придётся удалить и снова добавить участника, чтобы поделиться сообщениями.

Как работает Group Message History

Главная идея проста: не давать новичку весь архив, но дать достаточно контекста. WhatsApp предлагает выбор из фиксированных объёмов истории и оформляет эти сообщения иначе, чтобы остальные понимали, что часть чата была показана новому участнику.

Варианты объёма: последние 25, 50, 75 или 100 сообщений.

Выбор делается в момент добавления участника — после подтверждения поделиться историей это нельзя изменить отдельно.

Админы могут полностью запретить историю для группы, но сами они по‑прежнему смогут делиться выбранной историей при добавлении.

Метки времени, имена отправителей и сама история помечаются иначе, чтобы отличать их от обычных и новых сообщений.

Передача истории остаётся защищённой сквозным шифрованием.

Чем это отличается от Telegram и iMessage

WhatsApp позиционирует новую настройку как промежуточный вариант между полной передачей истории и её полным отсутствием. В Telegram при добавлении участника история либо доступна целиком, либо недоступна — для тех, кто не хочет раскрывать прошлые обсуждения, это проблема. iMessage вообще не предлагает механизма передачи прошлых сообщений новой стороне, но его аудитория ограничена устройствами Apple.

Для WhatsApp это важный ход: мессенджер ориентирован на группы с самым разным назначением — от семей до локальных сообществ и рабочих диалогов — и у него более 2 млрд пользователей, поэтому мелкая, гибкая настройка приватности сильнее влияет на поведение миллионов чатов одновременно.





Что дальше для групповых чатов

Практика покажет, насколько люди будут пользоваться выбором 25-100 сообщений: для оперативных рабочих обсуждений хватит 25, для вечно горящих тем — 100. Администраторы получат инструмент для предотвращения нежелательного слива контекста, но это также добавляет ещё одно решение, которое нужно помнить при приглашении — забыли выбрать историю, придётся приглашать участника заново.

Если функция приживётся, конкуренты отреагируют: либо добавят детальную выборку истории, либо улучшат уведомления о том, кто и какую часть видит. Вопрос открытый — захотят ли пользователи чаще переадминистрировать группы ради точной настройки приватности или предпочитают простые правила «всё/ничего».