Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул отозвала предложение, которое в январе разрешало бы коммерческие сервисы роботакси в ряде районов штата за пределами Нью‑Йорка — серьёзный удар по планам Waymo, который всего несколько недель назад завершил раунд финансирования на US$16bn при оценке US$110bn. Предложение давало компаниям право добиваться местного одобрения для ограниченных автопарков автономных автомобилей; пока этот путь закрыт.

Почему Нью‑Йорк отозвал предложение о роботакси

Заявленный повод — политические и социальные риски: в штате сильны профсоюзы и городской политический центр в лице мэрии Нью‑Йорка, которая скептически относится к быстрому внедрению автономного транспорта из‑за угрозы рабочих мест и безопасности. Законодатели не были готовы расширять коммерческие тесты вне строго контролируемых пилотов; предложение было частью исполнительного бюджета штата и оттуда ушло.

Это не только удар по Waymo как компании с внушительной оценкой и кассой. Для отрасли это сигнал: деньги и технология не гарантируют допуск на дороги, если местная политика и работники считают риски слишком высокими. Опыт Waymo в Финиксе показывает, что коммерческие сервисы возможны, но масштабирование требует политического консенсуса, которого в Нью‑Йорке сейчас нет.

Предложение внесено в январе как часть исполнительного бюджета штата.

Waymo завершил раунд на US$16bn при оценке US$110bn за несколько недель до отзыва.

Конкуренты (Cruise, Motional и другие) также сталкиваются с местными запретами и ограничениями.

Дальше Waymo придётся либо усиливать лоббизм и работу с профсоюзами, либо искать другие штаты и города с более мягкой регуляторикой. В ближайшие месяцы будет ясно, смогут ли технологии автономного вождения переломить политическое сопротивление или будут развиваться по «пятимиллионному» сценарию — маленькими, осторожными пилотами вместо широких коммерческих запусков.