Google добавила в десктопный Chrome три функции, которые делают браузер удобнее для работы: режим разделённого экрана, аннотации в встроенном просмотрщике PDF и быстрая отправка файлов в «Google Диск». Все три новшества заявлены как общедоступные с выходом Chrome 145.

Новый набор фич устраняет часть рутины: меньше переключений между окнами и табами, меньше скачиваний PDF-файлов ради пары пометок, и при этом прямой путь в облако — без сторонних расширений. Для тех, кто привык работать в браузере, это заметное улучшение повседневного рабочего процесса.

Разделённый экран в Chrome

Режим разделённого экрана позволяет открыть две вкладки рядом в одном окне. Включается просто: правый клик по ссылке → «Открыть ссылку в разделённом окне». Под адресной строкой появляется двухпанельный интерфейс; рядом — значок режима, откуда доступны «Разделить», «Закрыть», «Поменять местами». Центральный разделитель перетаскивается для настройки ширины панелей.

Идея очевидна: смотреть видео и делать заметки рядом, держать видеозвонок и документ в одном окне или сверять две страницы без постоянного Alt+Tab. Это не виртуальная «рабочая область» уровня менеджеров окон, но быстрый, встроенный инструмент для повседневного мультизадачного использования.

Заметки и сохранение PDF

Просмотрщик PDF в Chrome получил инструменты аннотирования: выделение текста, добавление примечаний, изменение размера и цвета шрифта через правую панель. Наконец-то не нужно скачивать документ в отдельный редактор ради пары пометок.





Кнопка «Сохранить в Google Диске» загрузит файл в выбранный аккаунт и поместит его в папку «Сохранено из Chrome». Это заметно упрощает рабочий цикл для тех, кто хранит документы в облаке и привык к быстрому сохранению результатов работы.

Чем функции Chrome отличаются от Edge и Safari

Подобные удобства уже есть у конкурентов, но у каждого — своя подача. Microsoft Edge давно развивает функции вокруг Windows и OneDrive, включая инструменты работы с PDF и интеграцию облака. Vivaldi предлагает плиточное расположение вкладок для «тяжёлых» пользователей, а Safari полагается на оконные механизмы macOS для split‑view.

Отличие Chrome: встроенная пара вкладок в одном окне без расширений и прямая кнопка сохранения в Google Диск.

Edge: сильна интеграция с Windows/OneDrive и развиты PDF-инструменты.

Vivaldi: более гибкая система тайлинга вкладок и кастомизация для продвинутых пользователей.

Safari: split‑view чаще реализуется на уровне операционной системы (macOS), а не браузера.

Когда выйдет Chrome 145

Google обещает сделать функции общедоступными с релизом Chrome 145. Точная дата в анонсе не указана; релизы Chrome идут достаточно регулярно, и обычно новые возможности развёртываются поэтапно: сначала в Canary/Dev, потом в бета‑канале и только затем в стабильно. Ожидайте постепенное появление функций у пользователей по мере распространения обновления.

Практический эффект от нововведений прост: меньше мелких сторонних утилит, меньше лишних скачиваний — и больше причин оставаться внутри экосистемы Google. Для обычного пользователя это значит быстрее выполнять повседневные задачи; для разработчиков расширений — потенциальное снижение спроса на некоторые инструменты.

Остаётся наблюдать, насколько гладко Google интегрирует эти функции на разных платформах и не появится ли набор опций в мобильном Chrome. На данный момент это аккуратное улучшение рабочего опыта в десктопном браузере — не сенсация, но удобнее однозначно.