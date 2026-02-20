По слухам, Google готовит новый сопроцессор безопасности Titan M3, который будет работать вместе с чипом Tensor G6 (кодовое имя «Google Epic») — прошивка внутренняя под названием «longjing». Это не просто очередной апгрейд: компания, скорее всего, стремится подтянуть защиту Pixel до уровня конкурентов вроде Apple Secure Enclave и сделать аппараты более устойчивыми к атакам на аппаратный уровень.

Чем Titan M3 отличается от Titan M2

Точных спецификаций Titan M3 пока нет — утечка ограничилась внутренними упоминаниями. Можно опереться на то, что уже умеют предыдущие поколения, и на направления, в которых логично эволюционировать.

Что делает Titan M (известно): проверка загрузчика, ограничение попыток входа в экран блокировки, генерация и хранение приватных ключей через StrongBox KeyStore.

Чего добился Titan M2: переход на RISC‑V и защита от электромагнитного анализа, «glitching» по напряжению и даже лазерной fault injection.

Чего ожидают от M3 (спекулятивно): более тесная интеграция с Tensor G6, улучшенная изоляция ключей и, возможно, расширенная защита против современных атак на цепочку доверия.

Когда ждать Tensor G6 и Titan M3

Утечка связывает релиз Titan M3 с Tensor G6 и намекает на тайминг, привязанный к юбилеям Pixel и первого Tensor — то есть на 2026 год. Для Google обновление аппаратной безопасности в год празднования десяти лет Pixel — внятный пиар‑ход: новые возможности защиты можно подать как довод в споре с Samsung и Apple за покупателей премиальных Android‑смартфонов.

Остаётся главный вопрос: достаточно ли будет грубого «улучшения безопасности» для клиентов и бизнеса? Аппаратный сопроцессор помогает закрыть ряд угроз, но многое зависит от того, как Google интегрирует его в прошивку, обновления и экосистему сервисов. Если Titan M3 лишь формально усилит спецификации, эффект для доверия пользователей будет ограниченным; если же Google пойдёт дальше — начнёт продавать платформу безопасности как отдельное конкурентное преимущество — это изменит разговор вокруг Pixel.

Наблюдаем за официальными анонсами: пока это слух с конкретными кодовыми именами и логичной дорожной картой, но без технических деталей — значит, именно такие детали и станут главным сюрпризом на презентации.



