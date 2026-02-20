Dogecoin отступил к уровню поддержки $0,097 после короткого всплеска до $0,117 и теперь торгуется в узком коридоре примерно между $0,096 и $0,104. Ряд аналитиков называет ситуацию «осторожным оптимизмом»: техническая картина даёт шанс на продолжение роста, но отсутствие объёма и «энергетики» в свечах ставит под сомнение силу пробоя.

Цена и уровни поддержки Dogecoin

За прошедшую неделю DOGE достиг $0,117, но затем вернулся к макроуровню, который теперь выступает «последней поддержкой» — $0,097. Этот горизонтальный уровень в последние два года несколько раз служил точкой отскока, поэтому его удержание критично для сохранения бычьей структуры.

Текущая цена: $0,097 (снижение примерно 1,1% за сутки)

Дневной торговый диапазон последних дней: $0,096-$0,104

Кратковременный максимум на неделе: $0,117

Технические наблюдатели отмечают, что DOGE пробил месячную нисходящую линию тренда и за несколько дней закрывался выше неё — это классический сигнал подтверждающей структуры. Вместе с тем пробой не сопровождался сильным объёмом, поэтому некоторые аналитики называют текущую динамику «оптимизмом с ремнём безопасности»: возможен повторный откат, если покупатели не вернутся с реальным спросом.

Повторит ли Dogecoin прежние ралли

Часть аналитиков видит в текущей консолидации повторение структур, которые в прошлом приводили к сильным параболическим движениям. По их наблюдению, Dogecoin формировал «основание» дважды — в 2016 и 2020 годах — после чего следовали мощные ралли. На основе этой аналогии звучат прогнозы о потенциале очень значимых приростов в следующем цикле.

Исторические числа, которые приводят сторонники этой гипотезы: якобы между 2017 и 2028 годами монета показала рост в 95 раз, а после пробоя в 2020 году — 310-кратное движение до последнего исторического максимума. Такие мультипликаторы служат напоминанием: при удачном стечении обстоятельств мемкоины действительно дают аномальные прибыли, но рассчитывать на это как на правило опасно.





Ключевой сигнал для подтверждения большего движения — возврат объёма и «плотные» бычьи свечи. Без них сценарий «тупикового» бокового движения более вероятен, а стоп-лосы и риск-менеджмент остаются на первых местах у активных трейдеров.

Что смотреть трейдерам

Если вы торгуете DOGE или следите за мемкоинами, приоритеты просты: объём, закрытия дневных свечей над уровнем $0,097 и сила коррекции по отношению к биткоину. Макрофакторы — настроение на рынке риска и приток/отток капитала из криптовалютных фондов — могут быстро изменить картину; недавние данные о чистых оттоках из фондов усиливают неопределённость.

Следите за объёмом торгов — подтверждает ли он пробой.

Оценивайте относительную силу DOGE к BTC и ETH.

Работайте с чёткими уровнями риска: $0,097 ключевой для краткосрочной тактики.

Учитывая сочетание технической структуры и слабого объёма, текущая стадия подходит скорее для наблюдения и частичных входов, чем для агрессивного «а-ля следующий раунд». Если спрос вернётся — потенциал будет; пока же это осторожный оптимизм, а не безусловная уверенность.