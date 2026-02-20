Samsung обновила Bixby в рамках One UI 8.5: ассистент теперь понимает обычную речь и умеет выполнять команды, сформулированные не как точные инструкции, а как намерения. В новой версии голосовой агент ищет нужные настройки сам, даёт подсказки по поведению устройства и встраивает веб‑поиск в интерфейс — без переключения в браузер.

Чем новый Bixby отличается от старого

Главная смена парадигмы — Bixby перестаёт требовать точных фраз и имён функций: пользователь описывает желаемый результат, а система сама определяет нужный пункт меню или настройку. Это облегчает базовые задачи — например, оставить экран включённым при чтении — и сокращает число шагов для менее опытных пользователей.

Управление устройством на естественном языке (понимание намерений, а не команд).

Контекстные подсказки: ассистент анализирует поведение телефона и предлагает решения при вопросах типа «почему X происходит».

Встроенный поиск в реальном времени: ответы из интернета появляются прямо в интерфейсе Bixby, без перехода в браузер.

One UI 8.5 в бета‑версии уже доступна в Индии, Германии, Корее, Польше, Великобритании и США; массовый релиз обещают позже.

Когда выйдет One UI 8.5

Samsung запустила бета‑раскатку One UI 8.5 с обновлённым Bixby в ряде стран: Индия, Германия, Корея, Польша, Великобритания и США. Конкретных дат для широкого развёртывания компания не называет; в описании беты говорится о «постепенном расширении» рынка.

Чем это отличается от Google Assistant и Siri

Тренд очевиден: голосовые помощники превращаются в «агентов устройства», которые совмещают локальное управление и доступ к актуальной информации из интернета. Google Assistant уже давно сочетает поиск и командное управление, а интеграция крупных языковых моделей сделала ответы более человечными; Apple в свою очередь делает ставку на приватность и локальную обработку запросов. Samsung берёт другой путь — ставит в центр понятность для пользователя и тесную интеграцию с One UI, чтобы ассистент глубже управлял самой оболочкой и настройками.

Если Bixby будет стабильно правильно интерпретировать намерения и аккуратно комбинировать локальные настройки с результатами веб‑поиска, Samsung может сократить разрыв с конкурентами по удобству управления телефоном. Но две вещи создают враждебную среду для успеха: качество понимания контекста и скорость обновления данных из сети.





Чего ждать от Bixby и One UI 8.5

Следующая задача для Samsung — масштабировать бета‑опыт и довести взаимодействие до уровня, когда ассистент не только выполняет простые запросы, но и предугадывает потребности без лишних ошибок. Потребители выиграют, если голосовое управление станет действительно надёжным; производителю — если это повысит ценность экосистемы Galaxy и удержит пользователей от перехода к конкурентам.

Открытый вопрос — как Samsung будет балансировать между удобством и приватностью при использовании веб‑поиска в реальном времени в ассистенте: от этого зависит, насколько быстро пользователи решат доверить Bixby большую часть ежедневных задач.