Samsung начала развёртывание очередного тестового апдейта One UI 8.5 (Android 16 QPR2) для моделей Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra в Индии — в прошивке указано кодовое имя ZZAN. Обновление небольшое по объёму, но официально доступно: путь установки — Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить.

Что меняет One UI 8.5 Beta 5

Патч занимает 553.08 МБ и, судя по официальному списку изменений, содержит одну строку: «Применено обновление версии Bixby.» Больше новых функций или исправлений в публичном ченджлоге не упомянуто.

Характеристики обновления

Устройства: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Версия прошивки: ZZAN

Объём загрузки: 553.08 МБ

Содержимое ченджлога: «Применено обновление версии Bixby.»

Как получить: Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить

Статус релиза: четвёртое бета‑обновление в Индии; при выпуске в других странах станет пятым бета‑сборником глобально

Почему обновление такое маленькое

Обычно бета‑сборки Samsung крупнее и включают пачку нововведений и исправлений. Небольшой объём и одна заметная строка в ченджлоге подсказывают: компания перекомпоновала или срочно обновила саму систему Bixby — голосовой сервис и связующую прослойку, которая у ряда пользователей отвечает за сценарии умного дома, автоматизацию и интеграции с приложениями.

Такие «маленькие» бетa‑патчи обычно приходят, когда нельзя ждать следующего крупного тестового релиза — например, если обнаружен баг, который ломает голосовые команды, вызывает утечки памяти или мешает основным сценариям. Для тех, кто активно пользуется Bixby, апдейт стоит поставить как можно скорее; остальным он вряд ли заметен.

Когда выйдет стабильная One UI 8.5

Ожидается, что стабильная версия One UI 8.5 дебютирует вместе с серией Galaxy S26 на презентации 25 февраля 2026 года и затем постепенно распространится на все подходящие устройства. Этот небольшой бета‑патч может быть частью подготовки к финальному релизу: закрытие известных проблем с Bixby перед массовым развёртыванием.





Скорость распространения в других регионах зависит от результатов тестирования в Индии: если разрабы убедятся, что нет регрессий, обновление появится в глобальных бета‑каналах и затем в стабильной ветке.

Вопрос открытый: станет ли этот небольшой апдейт первым знаком глобального бета‑канала перед Unpacked или это точечное исправление для индийской ветки. Ответ узнаем в ближайшие недели — либо с приходом новых бета‑сборок в других регионах, либо на самой презентации 25 февраля.