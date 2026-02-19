Учёные из Венского технического университета (TU Wien) при участии австрийско‑немецкого стартапа Cerabyte создали QR‑код площадью 1,98 квадратных микрометра — его признал рекордсменом Guinness. Цель не в рекорде ради рекорда: исследователи показывают, как керамическая нанозапись может служить для сверхдолгого, энергонезависимого архивирования данных.

Код нельзя прочитать невооружённым глазом или обычным оптическим микроскопом: чтение идёт через электронный микроскоп. Изготовление происходило с помощью фокусированного ионного луча — каждая «пиксель‑ячейка» имеет ширину 49 нанометров. Guinness подтверждает: новый образец на 37% меньше предыдущего рекордсмена.

Размер и структура QR-кода

Визуально это привычная сетка, но в масштабе, где длина волны видимого света уже не работает. Технические параметры — ключ к пониманию, почему код такой маленький и почему он не похож на привычный штрих‑код.

Площадь: 1,98 квадратных микрометра

Модульная структура: 29 × 29 модуля

Размер пикселя: 49 нанометров

Материал носителя: тонкая керамическая плёнка

Метод записи: фокусированный ионный луч (FIB)

Чтение: растровый электронный микроскоп

Статус: зафиксирован Guinness World Records, на 37% меньше предыдущего рекорда

Технология и материалы

Керамика выбрана не случайно: она устойчива к коррозии, термостойка и не требует питания для «хранения» информации. В отличие от магнитных или полупроводниковых носителей, керамическая гравировка не зависит от электропитания и не боится экстремальных температур и радиации — это делает её привлекательной для архивации критичных данных.

Процесс — дело дорогое и медленное: фокусированный ионный луч позволяет создавать структуру с нанометровой точностью, но в промышленном масштабе потребуются другие методы повышения скорости и снижения затрат. Пока что это лабораторная демонстрация, не массовая технология для хранения больших объёмов.





Как это сравнить с другими способами архивирования

Существует несколько конкурирующих подходов к «вечному хранению»: гравировка в кварце (например, проекты лазерного экспонирования в стекле), молекулярное хранение в ДНК и традиционные ленты/хранилища данных. По сравнению с ДНК‑хранением керамическая запись проще в том, что не требует биологической среды, но уступает в плотности данных и экономике записи. По сравнению с лазерной гравировкой в стекле разница — в материале и методе доступа: электронный микроскоп даёт более высокое разрешение, но и более дорогостоящую аппаратуру для чтения.

Ограничения и практическое применение

Главное ограничение — доступность и скорость чтения: чтобы декодировать такой QR‑код, нужен электронный микроскоп и умение интерпретировать изображение. Это делает технологию подходящей для хранения критичных метаданных, памятных знаков, научных эталонов и исторических записей, а не для замены флеш‑накопителей или облачных архивов.

Плюс: почти нулевое энергопотребление после записи и высокая устойчивость к времени. Минус: дорогая запись, дорогая аппаратура для чтения и низкая ёмкость на единицу времени записи. Пока выигрывают музеи, архивы и организации, которым нужна долговечность важнее скорости доступа.

Что дальше?

Вопрос открытый: удастся ли перейти от лабораторной гравировки к массовой технологии чтения и записи. Если да, то у архитекторов архивов появится ещё один инструмент — энергонезависимый, устойчивый к внешним факторам носитель для «вечной» информации. Если нет, то этот рекорд останется красивой демонстрацией возможностей нанолитографии и материалознания.