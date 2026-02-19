Компания Honor начала глобальное распространение оболочки MagicOS 10 для смартфонов Magic 7 Pro. Обновление основано на Android 16, весит 3,27 ГБ и проходит под номером версии 10.0.0.121. Оно выходит примерно через восемь месяцев после официального релиза Android 16 от Google и требует наличия 4-5 ГБ свободного места в памяти устройства.

Одним из ключевых нововведений стал движок производительности Turbo X, который сопровождается наглядными индикаторами оптимизации. Среди системных улучшений отмечаются параллельная обработка операций при навигации по домашнему экрану, обновлённые анимации запуска приложений, улучшенная работа камеры и более отзывчивый ввод с клавиатуры.

В MagicOS 10 также появилась функция перевода телефонных разговоров, доступная через настройки Honor AI. Технология умных скриншотов с поддержкой ИИ анализирует поведение пользователя и автоматически предлагает релевантные сервисы. Обновление позволяет напрямую обмениваться файлами с iPhone по принципу »устройство — устройству», однако для этого на iOS необходимо установить приложение Honor Connect версии 1.1.18111 или новее. Кроме того, программа Honor WorkStation обеспечивает удобную передачу данных между Magic 7 Pro и компьютерами на macOS или Windows.

Панель управления получила тёмный фон с яркими иконками и настраиваемой компоновкой. Возможности персонализации экрана блокировки расширились за счёт новых стилей часов, доступных через жест сведения двумя пальцами. Режим прозрачности усиливает визуальные эффекты для виджетов и папок.

Статус зарядки и запись экрана теперь отображаются в Magic Capsule, обеспечивая быстрый доступ и мониторинг в реальном времени. Появились анимации длительного перехода, обеспечивающие плавную навигацию в приложениях »Часы», »Галерея» и »Заметки».





Обновление также приносит поддержку Bluetooth-аудиокодека LHDC 5.0 с высоким качеством звука и встроенную в Android функцию дополнительного затемнения экрана для доступности. Режим снижения укачивания может автоматически активироваться во время поездок на автомобиле и предлагает настройку цвета точек. Интерфейс камеры был переработан: появились двухрядные меню режимов съёмки, настройка строки состояния и улучшенный просмотр видео в галерее.

Функции создания скриншотов расширены — теперь можно захватывать плавающие окна с выбором области за один шаг, а отредактированные скриншоты при необходимости заменяют оригинальные изображения напрямую.

Владельцы Magic 7 Pro могут проверить наличие обновления в меню »Настройки» → »Система и обновления» → »Обновление ПО». Масштабное обновление заметно расширяет функциональность устройства и выходит далеко за рамки стандартных возможностей Android 16.