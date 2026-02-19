Компания Baseus запустила в Китае новое зарядное устройство EnerFill FE22 мощностью 100 Вт. Адаптер уже появился в продаже на площадке JD.com по цене 149 юаней, что эквивалентно примерно 22 долларам США. Модель предлагается в трёх цветах: Starry Black, Moon White и Ocean Blue.

EnerFill FE22 поддерживает технологию быстрой зарядки PD 100W на базе GaN, обеспечивая эффективную и стабильную подачу питания. Устройство совместимо со стандартом быстрой зарядки 100W HyperCharge от Xiaomi, а также с рядом других популярных протоколов, включая PD, PPS, UFCS, SCP, FCP и QC.

Зарядное устройство отличается компактными размерами — 63 на 54 на 33 мм — и весом 205 граммов. Baseus использует внутреннюю архитектуру с трёхмерной компоновкой компонентов, что позволило уменьшить объём адаптера примерно на 30 процентов по сравнению с традиционными зарядниками на 100 Вт. Для удобства переноски и хранения предусмотрены складные сетевые контакты.

Два порта USB-C поддерживают выходную мощность до 100 Вт каждый, обеспечивая напряжение до 20 В и ток до 5 А для ноутбуков и других энергоёмких устройств. Порт USB-A рассчитан на максимальную мощность 33 Вт. При подключении нескольких устройств зарядное устройство автоматически регулирует распределение энергии. Поддерживаются комбинации из двух устройств, например 65 Вт плюс 35 Вт или 65 Вт плюс 33 Вт. При использовании всех трёх портов система интеллектуально распределяет мощность так, чтобы суммарная нагрузка не превышала 100 Вт.

В устройстве реализована фирменная технология динамического распределения питания BPS 2.0, которая подстраивает выходные параметры под подключённые устройства для повышения эффективности и безопасности аккумуляторов.





За контроль температуры отвечает система BCT 2.0 с ИИ-чипом, который проверяет температуру до 120 тысяч раз в минуту и при необходимости корректирует мощность для снижения нагрева. Также используются высокоэффективный теплопроводящий гель и система рассеивания тепла на 360 градусов, что помогает поддерживать стабильную работу при длительном использовании.

Baseus заявляет комплексную систему защиты, включающую защиту от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и скачков напряжения. Кроме того, зарядное устройство поддерживает режим поддерживающей зарядки после достижения 80 процентов ёмкости аккумулятора, что способствует сохранению ресурса батареи в долгосрочной перспективе.