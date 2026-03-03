Компания Cuktech выпустила новое быстрое зарядное устройство Cuktech No.6 Ultra со встроенным экраном. Новинка позиционируется как более мощная альтернатива модели Anker Nano 45W для пользователей, которым требуется повышенная выходная мощность.

Cuktech No.6 Ultra — это GaN-адаптер мощностью 100 Вт, оснащённый 0,96-дюймовым HD-дисплеем. Экран отображает информацию о зарядке в реальном времени, включая процент заряда подключённого устройства. Однако функция определения устройства и отображения уровня батареи работает только с iPhone 15 и более новыми моделями.

Зарядник получил три порта: один USB-A и два USB-C. Оба USB-C способны выдавать до 100 Вт мощности, тогда как порт USB-A поддерживает до 33 Вт. Устройство совместимо с различными протоколами быстрой зарядки, включая PPS, Power Delivery (PD) и UFCS, что обеспечивает широкую совместимость с различной электроникой.

Также заявлена технология интеллектуального динамического распределения мощности. При одновременном подключении трёх устройств адаптер автоматически отдаёт приоритет более энергоёмким гаджетам.

Производитель подчёркивает наличие многоуровневой защиты, включая круглосуточный температурный контроль. По данным компании, корпус устройства на 29% компактнее по сравнению со среднестатистическим 100-Вт адаптером.





В Китае Cuktech No.6 Ultra уже поступил в продажу по цене 169 юаней (примерно $24,5). Информация о глобальном запуске пока не раскрывается, однако ожидается, что устройство вскоре появится и на международном рынке.