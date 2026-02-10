anker nano charger 45w smart display 180 foldable orange
Компания Anker представила четвёртую версию зарядного устройства Nano Charger (45W, Smart Display, 180° foldable). Новинка отличается ярким оранжевым цветом, тогда как ранее аксессуар был доступен только в расцветках Aurora White, Black Stone и Misty Blue. Впервые модель появилась на рынке в начале 2026 года.

Оранжевая версия Anker Nano Charger пока продаётся эксклюзивно через официальный магазин бренда на Amazon, однако в будущем ожидается её появление и в интернет-магазине Anker. Рекомендованная цена составляет 40 долларов.

За исключением цвета, новая версия полностью идентична уже существующим. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C с максимальной мощностью 45 Вт. По заявлению Anker, этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 Pro до 50 % примерно за 20 минут. На боковой стороне корпуса расположен встроенный дисплей, который отображает информацию о процессе зарядки в реальном времени.

Пользователю доступны два режима работы: Auto и Care. Последний предназначен для более бережной зарядки аккумулятора, например при оставлении устройства на зарядке на ночь. Кнопка рядом с USB-портом позволяет переключаться между режимами или поворачивать изображение на экране. Сам дисплей автоматически отключается через 60 секунд.

Anker Nano Charger отличается компактными размерами — 34,0 × 35,5 × 40,0 мм — и весит всего 75 граммов. Складные контакты питания делают его ещё более удобным для хранения и транспортировки. Пока неизвестно, когда аналогичная версия зарядного устройства появится на других рынках.


