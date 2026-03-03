На выставке MWC 2026 Anker представила новые полноразмерные наушники с активным шумоподавлением Soundcore Space 2. Модель рассчитана на частое использование в поездках и повседневной жизни, предлагая до 70 часов работы без подзарядки и усовершенствованное четырёхступенчатое шумоподавление.

Наушники выпускаются в трёх цветах — Cream White, Jet Black и Sage Green. Вес устройства составляет 261 грамм, а обновлённый дизайн чашек с мягкой амбушюрой из пенного материала с памятью формы рассчитан на комфорт даже при длительном ношении. При разработке анатомии корпуса Anker опиралась на данные с 2000 реальных профилей головы.

Технические характеристики Soundcore Space 2

Главная особенность новинки — четырёхступенчатое активное шумоподавление, которое эффективно снижает низкочастотные звуки, такие как гул самолётов и шум метро. Это улучшение по сравнению с предшественником Soundcore Space One, у которого ANC был менее развит.

Звук обеспечивают 40-миллиметровые драйверы с двойной диафрагмой, поддерживающие Hi-Res Audio и кодек LDAC, который передаёт данные в три раза быстрее стандартного Bluetooth. Однако LDAC совместим только с Android-устройствами через фирменное приложение Soundcore.

Энергоэффективность — ещё одно преимущество Space 2. С активным шумоподавлением наушники работают до 50 часов, без ANC — до 70 часов. Это на 10—15 часов дольше, чем у Space One. Быстрая зарядка позволяет получить 4 часа прослушивания всего за 5 минут подзарядки.





Цена и дата выхода Soundcore Space 2

Anker выведет Soundcore Space 2 на мировой рынок 21 апреля 2026 года. В США цена составит 129,99 долларов, в Великобритании — 129,99 фунтов стерлингов, а в Европе — 129,99 евро. Продажи пройдут через Amazon и официальный сайт Soundcore.