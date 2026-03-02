На выставке Mobile World Congress компания Lenovo анонсировала ThinkPad X13 Detachable — преемника модели X12, ориентированного на корпоративных пользователей, которым требуется гибрид планшета и полноценного ПК. Устройство во многом вдохновлено Microsoft Surface Pro (вплоть до подставки и магнитной клавиатуры), но предлагает ряд уникальных для сегмента функций, включая полевую замену батареи и процессоры Intel нового поколения.

ThinkPad X13 Detachable работает на новейших процессорах Intel Core Ultra 5 и Ultra 7 Series 3 (кодовое имя «Panther Lake»). Хотя Lenovo не раскрывает точные модели, заявлена поддержка до 64 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR5x (без возможности апгрейда) и до 1 ТБ NVMe-накопителя в формате M.2 2242. 13-дюймовый экран с яркостью 500 нит дополнен двумя портами Thunderbolt 4 USB-C для подключения док-станций и высокоскоростной периферии.

В отличие от тонких обложек-клавиатур Microsoft, Lenovo использует более жёсткое крепление, приближающее ощущения к традиционным ноутбукам серии T. Ход клавиш составляет 1,5 мм, что заметно больше, чем у большинства съёмных клавиатур. В корпус чехла встроено посадочное место для полноразмерного стилуса с функцией зарядки.

Главная инженерная особенность — съёмный аккумулятор, который пользователь может заменить в полевых условиях без разбора устройства. Это большая редкость для ультратонких гибридов, хотя распаянная оперативная память по-прежнему ограничивает долгосрочную перспективу апгрейда.

Президент Lenovo Intelligent Devices Group Лука Росси подчеркнул, что устройство является частью стратегии компании по созданию «интеллектуальных систем, бесперебойно работающих со всем, чем мы пользуемся», упомянув интеграцию ИИ на системном уровне и экосистему Lenovo Qira. Однако конкретные ИИ-функции X13 Detachable пока не раскрыты.





Стартовая цена ThinkPad X13 Detachable установлена на уровне $1999, что значительно выше как прямых конкурентов (Surface Pro 10, HP Elite x2), так и многих традиционных бизнес-ноутбуков. Продажи начнутся в июле 2026 года, с поэтапным выходом на рынки в течение третьего квартала.

Аналитики отмечают, что Lenovo предстоит сложная задача: убедить корпоративных заказчиков, что сочетание гибкости планшета, легендарной эргономики ThinkPad и возможности замены батареи оправдывает двукратное превышение средней цены в категории. Успех устройства будет зависеть от того, насколько глубоко компании удастся интегрировать ИИ-функции в корпоративные сценарии и насколько востребованной окажется модульность среди бизнес-пользователей.