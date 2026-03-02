В России стартовали предзаказы на новую серию смартфонов Samsung Galaxy S26, и интерес покупателей вырос сразу на 40% по сравнению с прошлым годом. Лидером спроса стал топовый S26 Ultra, который собрал 81% всех предзаказов в магазине Ситилинк, что подчёркивает растущую популярность дорогих флагманов с расширенным набором функций.

Победитель предзаказов — Samsung Galaxy S26 Ultra

Большинство покупателей выбрали S26 Ultra в конфигурациях с 12 Гб ОЗУ и накопителем 256 или 512 Гб — на эти модели пришлось почти 40% заказов. Черный цвет корпуса оказался доминирующим, на него пришлось 65,6% предзаказов, тогда как белый, фиолетовый и голубой цвета выбрали существенно меньше покупателей. Самой дорогой модели с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб памяти досталось лишь 12,5%.

Модели Samsung Galaxy S26 и S26+ заметно уступили по спросу: на базовый S26 приходится 16% предзаказов, а S26+ — всего 1%. Особенно мало заинтересовал одна из старших версий S26+ с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб памяти.

Что нового в Galaxy S26 и почему растёт интерес

Модификации серии Galaxy S26 получили обновление всех ключевых компонентов, включая производительность и возможности искусственного интеллекта. Инновация старшей модели — экран с режимом «Антишпион», который ограничивает углы обзора, защищая содержимое от посторонних глаз. Это особенно актуально в условиях повышенного внимания к конфиденциальности.

Производитель также обещает поддержку и обновления программного обеспечения как минимум семь лет. Помимо улучшенного «железа», продолжительный срок службы гарантирует покупателям актуальность устройства на долгие годы — такую стратегию Samsung активно использует для удержания клиентов в премиум-сегменте.





Александр Януш из Ситилинка отмечает: «Новинки Samsung всегда привлекают внимание, и в этом году мы сделали всё, чтобы обеспечить быстрый доступ к ним в России. Galaxy S26 доказали, что могут конкурировать не только функциями, но и долговечностью».

Значение для рынка и перспективы

Увеличение на 40% предзаказов на Galaxy S26 в российских магазинах — не просто хороший старт продаж, но и индикатор смещения предпочтений в сторону максимально укомплектованных флагманов. Рост интереса к версии Ultra сигнализирует, что покупатели готовы платить за дополнительные функции и ёмкую память.

Сравните с предыдущими версиями: в Samsung уже несколько лет наблюдается тенденция сосредоточения внимания на топовых модификациях, где прибыль компании максимальна. Конкуренты вроде Apple и Xiaomi также активно развивают дорогие флагманы, что подстегивает инновации и ставки на корпоративную и продвинутую пользовательскую аудиторию.

Остаётся наблюдать, сохранится ли спрос на премиум-модели после старта массовых продаж и как новые функции, такие как «Антишпион», повлияют на выбор покупателей в долгосрочной перспективе.