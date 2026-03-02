Apple анонсировала iPhone 17e — обновлённую версию своего доступного смартфона, который поступит в продажу 11 марта по цене $599 (около 46 тыс. рублей). Новинка получила процессор A19, поддержку MagSafe и Dynamic Island.

Дизайн и дисплей

iPhone 17e сохранил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, как и у предшественника. Однако рамки экрана стали тоньше, а вырез «чёлка» заменён на Dynamic Island, впервые представленную в iPhone 14 Pro. Это изменение улучшает взаимодействие с уведомлениями и приложениями.

Производительность и память

Смартфон оснащён процессором A19, который обеспечивает прирост производительности на 5—10% по сравнению с A18. Оперативная память составляет 8 ГБ, а встроенный накопитель — 256 ГБ, что вдвое больше, чем у предыдущей модели.

Камера

Основная камера iPhone 17e представлена одним 48-мегапиксельным сенсором, аналогично предыдущей модели. Фронтальная камера осталась 12-мегапиксельной.

Беспроводные технологии

Новинка поддерживает MagSafe, что даёт возможность использовать магнитные аксессуары и заряжать устройство с мощностью до 15 Вт. Также установлен модем Apple C1X, обеспечивающий более быструю и стабильную связь по сравнению с предыдущим C1.





Цветовые варианты и доступность

iPhone 17e доступен в чёрном, белом и новом розовом цвете. Продажи стартуют 11 марта по цене $599.

Для более детального обзора новинки предлагаем ознакомиться с видео ниже: