Apple анонсировала iPhone 17e — обновлённую версию своего доступного смартфона, который поступит в продажу 11 марта по цене $599 (около 46 тыс. рублей). Новинка получила процессор A19, поддержку MagSafe и Dynamic Island.
Дизайн и дисплей
iPhone 17e сохранил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, как и у предшественника. Однако рамки экрана стали тоньше, а вырез «чёлка» заменён на Dynamic Island, впервые представленную в iPhone 14 Pro. Это изменение улучшает взаимодействие с уведомлениями и приложениями.
Производительность и память
Смартфон оснащён процессором A19, который обеспечивает прирост производительности на 5—10% по сравнению с A18. Оперативная память составляет 8 ГБ, а встроенный накопитель — 256 ГБ, что вдвое больше, чем у предыдущей модели.
Камера
Основная камера iPhone 17e представлена одним 48-мегапиксельным сенсором, аналогично предыдущей модели. Фронтальная камера осталась 12-мегапиксельной.
Беспроводные технологии
Новинка поддерживает MagSafe, что даёт возможность использовать магнитные аксессуары и заряжать устройство с мощностью до 15 Вт. Также установлен модем Apple C1X, обеспечивающий более быструю и стабильную связь по сравнению с предыдущим C1.
Цветовые варианты и доступность
iPhone 17e доступен в чёрном, белом и новом розовом цвете. Продажи стартуют 11 марта по цене $599.
Для более детального обзора новинки предлагаем ознакомиться с видео ниже: