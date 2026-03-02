Искусственный интеллект проник в нашу повседневность незаметно, но основательно — от подбора лучших тайских ресторанов в Google до анализа сна с помощью фитнес-браслетов. Одним из самых практичных проявлений ИИ сегодня стали голосовые команды для умного дома, которые позволяют значительно облегчить рутинные задачи и даже добавить уюта.

Если ваш дом оснащён умными лампами, розетками и колонками, пора научиться использовать их по полной — от расписаний освещения до голосового контроля температуры и напоминаний семье. Представляем 12 команд, которые стоит внедрить в ежедневное пользование с AI-помощником.

Освещение и домашняя атмосфера под контролем

Команда «Активируй режим освещения на время отпуска» позволяет задать расписание для умных ламп, создавая иллюзию присутствия дома в ваше отсутствие. С сенсорами движения свет включается автоматически при входе в комнату и гаснет, когда в помещении никого нет.

Ночной и утренний ритуал можно оформить с помощью «Начать ночной режим»: приглушение света, расслабляющая музыка и снижение температуры перед сном, затем — постепенное включение света, открытие жалюзи и бодрящая музыка по пробуждению.

Умные помощники для семьи и бытовых задач

С AI можно даже «заставить» детей делать уроки: команда «Напомни детям сделать домашнее задание» запускает записанные голосовые напоминания в нужное время. А вечернюю сказку легко оживить просьбой «Расскажи смешную историю про потерявшегося кенгуру» с учётом возраста слушателей.

Планирование ужина становится проще с командой «Составь меню из того, что осталось в холодильнике». Просто перечитайте ингредиенты, и AI предложит рецепты или сделает список для похода в магазин.





Безопасность, коммуникации и комфорт

Команда «Кто у входной двери?» позволяет оперативно узнать о посетителях благодаря интеграции с видеодомофонами и камерами. Домашнее оповещение через умные колонки «Скажи детям зайти домой в 17:00» заменяет традиционную систему громкой связи.

При соблюдении правил тишины поможет «Включи режим тишины в 22:55» — автоматически снижая уровень звука в колонках и телевизоре, чтобы не раздражать соседей.

Управление настроением, поиском и энергосбережением

Если устали, команда «Включи мой режим счастья» создаст приятную атмосферу с помощью музыки, подсветки и любимых шоу. А если вы где-то оставили смартфон, он найдётся по запросу «Помоги найти мой телефон» — устройство прозвонится, даже если стоит на беззвучном режиме, при условии предварительной настройки.

А чтобы снизить счета за электричество, умный термостат научится поддерживать комфортную температуру по индивидуальному графику и поможет экономить на отоплении и кондиционировании.