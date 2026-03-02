Компания AMD на выставке MWC 2026 объявила о расширении линейки процессоров Ryzen AI, представив новые модели Ryzen AI 400 Series для настольных компьютеров и Ryzen AI PRO 400 Series для мобильных устройств. Это первые настольные и ноутбучные процессоры AMD с нативной поддержкой функций Microsoft Copilot+, которые ранее были доступны только на ноутбуках с чипами Snapdragon.

Процессоры Ryzen AI 400 Series оснащены нейропроцессором XDNA 2 с производительностью 50 TOPS, ядрами Zen 5 и встроенной графикой AMD RDNA 3.5. Они предназначены для локального запуска ИИ-ассистентов и больших языковых моделей, что повышает уровень конфиденциальности и снижает зависимость от облачных вычислений.

Линейка включает модели с теплопакетом 65 Вт с индексом »G» и более энергоэффективные варианты »GE» с TDP 35 Вт. При этом обе версии имеют одинаковую конфигурацию ядер CPU, GPU и NPU. Основное различие заключается в энергопотреблении: модели G ориентированы на настольные компьютеры и производительные системы, тогда как GE предназначены для компактных ПК, мини-компьютеров, SBC-плат и модулей COM Express.

Флагманские модели Ryzen AI 7 450G и PRO 450G получили 8 ядер и 16 потоков с максимальной частотой до 5,1 ГГц и встроенную графику Radeon 860M. В среднем сегменте расположились Ryzen AI 5 440G и 435G с 6 ядрами и 12 потоками и графикой Radeon 840M.

Помимо настольных процессоров AMD также представила мобильную линейку Ryzen AI PRO 400 Series, предназначенную для корпоративных ноутбуков и мобильных рабочих станций. По словам компании, флагманский Ryzen AI 9 HX PRO 470 с производительностью ИИ до 50 TOPS обеспечивает на 30% более высокую многопоточную производительность по сравнению с конкурентами, а также длительное время автономной работы.





Ожидается, что настольные ПК и ноутбуки с новыми процессорами Ryzen AI 400 Series появятся во втором квартале 2026 года. Устройства будут выпускаться крупными производителями, включая HP, Lenovo и Dell.