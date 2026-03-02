OpenAI подписал соглашение с Министерством обороны США на поставку систем искусственного интеллекта для засекреченных военных сетей. Это произошло всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп распорядился федеральным агентствам прекратить использование технологий конкурента — компании Anthropic.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что контракт включает жёсткие ограничения: запрещается применять модели компании для масштабного внутреннего наблюдения и автономного применения оружия без человеческого контроля. Договор стал возможен после срыва переговоров Пентагона с Anthropic, которая отказалась ослабить этические рамки для своей AI-системы Claude.

Конфликт разгорелся после сообщения Трампа в Truth Social с требованием «немедленно прекратить» использование сервисов Anthropic. Этот эпизод обнажил серьёзные разногласия внутри технологической отрасли в США относительно допустимых сфер применения искусственного интеллекта в военных целях.

Условия сделки OpenAI с Пентагоном и её ограничения

OpenAI получила доступ к закрытым военным сетям, что позволяет разрабатывать и внедрять AI-инструменты непосредственно в критические оборонные системы. При этом компания обязалась не создавать технологии для массового слежения внутри страны и не производить полностью автономное оружие.

В отличие от Anthropic, которая не пошла на компромисс с Пентагоном из-за строгих принципов по обеспечению безопасности и этичности AI, OpenAI согласилась на условия с сохранением части своих этических норм. Это установило новый стандарт взаимодействия военных и AI-компаний, где баланс между функциональностью и этикой становится ключевым.





Контекст и влияние противостояния OpenAI и Anthropic

Anthropic давно позиционирует себя как более осторожного игрока в сфере искусственного интеллекта и выступает против военного применения своих систем без строгого контроля. Последние действия Трампа — сигнал поддержки жёсткой линии в отношении компаний, нацеленных на более щадящие подходы.

Для OpenAI выход на военный рынок — благоприятный шаг с точки зрения финансирования и влияния, но он одновременно осложняет её имидж компании, ориентированной на открытость и этичное использование AI. В эпоху нарастающей конкуренции в AI-сфере такой контракт может стимулировать дальнейшую милитаризацию технологий и усилить раскол в индустрии.

Какие вопросы остаются открытыми

Насколько жёстко Пентагон будет контролировать соблюдение OpenAI введённых ограничений и как отразится этот контракт на будущих разработках компании? Способна ли индустрия искусственного интеллекта найти общий язык по этическим нормам в условиях растущего давления военных ведомств? Время покажет, станет ли этот шаг OpenAI исключением или новым направлением, в котором технологические гиганты будут искать сотрудничество с армией.