На выставке MWC 2026 Xiaomi анонсировала глобальный релиз смарт-часов Watch 5, которые сразу поступили в продажу. Главной инновацией стала система бесконтактного управления — теперь управлять часами можно движениями пальцев и жестами, без прикосновения к экрану.

Эффект обеспечивает сочетание сенсоров электромиографии (EMG), фотоплетизмографии (PPG) и инерциального измерительного модуля (IMU). Они фиксируют микродвижения кисти и пальцев — например, сведённые пальцы завершают вызов, а жест трения устраняет нежелательный будильник. Такой подход в умных часах встречается редко и выводит интерактивность на новый уровень удобства.

Емкость аккумулятора Watch 5 достигает 930 мА·ч — и это один из немногих смарт-часов с батареей, выполненной по кремний-углеродной технологии. Она обещает более долгий срок службы и стабильную работу без значительного ухудшения за время эксплуатации.

Набор стандартных функций не обделён вниманием: круглосуточный мониторинг физической активности, измерение пульса, анализ фаз сна и уровня ежедневной нагрузки. Интерфейс адаптирован под сложную сенсорную систему, обеспечивая точные показатели и интуитивное взаимодействие с устройством.

На фоне конкурентов вроде Apple Watch и Samsung Galaxy Watch Xiaomi выделяется не столько цифрами характеристик, сколько нетривиальными решениями в UX. Бесконтактное управление может задать тон следующим поколением умных часов, особенно для тех, кто ценит гигиену и скорость реакции.





Остаётся вопрос: насколько быстро разработчики и сторонние приложения освоят новую систему управления, и получится ли Xiaomi сохранить уникальность технологии без снижения удобства и стабильности. Пока что Watch 5 предлагают резкий контраст к привычной сенсорной навигации и обещают сделать носимые устройства ещё менее навязчивыми.