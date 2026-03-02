Компания Lenovo продолжает экспериментировать с необычными клавиатурами. В прошлом году бренд выпустил Self-Charging Bluetooth Keyboard с суперконденсатором вместо традиционной батареи, а на CES представил Lenovo 900 Wireless Low Profile Mechanical Keyboard Mouse. Теперь в рамках MWC 2026 компания показала новую модель с нестандартным дизайном — Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition.

Новинка создана в сотрудничестве с брендом Angry Miao, известным своими премиальными компьютерными аксессуарами. По дизайну клавиатура практически повторяет модель Angry Miao ATM 98, уже представленную на рынке.

Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition — это механическая клавиатура с акцентом на креативное использование. В правом верхнем углу расположен крупный поворотный регулятор с тактильной отдачей. Его можно настроить для прокрутки веб-страниц или перемотки при работе с видео- и аудиоредакторами.

При подключении к устройствам серии Yoga, таким как Yoga Pro 9i или монитор Yoga Pro 27UD-10, клавиатура раскрывает дополнительные функции. По заявлению Lenovo, пользователи смогут переключать аудиоканалы между ноутбуком и монитором с помощью специальной клавиши Yoga. Также доступна синхронизация звука между динамиками ноутбука и монитора для расширения звуковой сцены и более насыщенного звучания.

Корпус клавиатуры выполнен из алюминия и дополнен прозрачной верхней панелью, усиливающей эффект RGB-подсветки. Клавиши работают тихо, а вес устройства — 2,6 кг — обеспечивает устойчивость на столе и снижает вибрации. Кроме того, модель выполняет функцию хаба: на передней панели размещены два порта USB-C для быстрой передачи данных между подключёнными устройствами.





Продажи Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition начнутся в июне по цене 259 евро.