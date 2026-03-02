Компания «Октава ДМ» из Тульской области, известная как технологический партнер Ростеха, привлекла внимание на форуме «Эффективное производство и промышленная кооперация». Производитель электроакустической продукции показал новейшие цифровые микрофоны и аудиоустройства, продолжая традиции тульской школы звукотехники в современных реалиях.

Новые продукты Октавы на фоне промышленной кооперации

На интерактивном стенде «Октава ДМ» представила несколько ключевых разработок: радиосистема OWS, беспроводная петличная система ЖУК, динамический микрофон МД-307, интеллектуальный аудиобейдж АБ-400 и модульную линейку микрофонов на базе легендарного МК-012. Этот ассортимент сочетает проверенные технические решения с цифровыми инновациями, демонстрируя расширение возможностей отечественного аудиооборудования.

Первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев отметил значимость подобных предприятий для региона: «Тульская область остаётся одним из самых индустриально развитых регионов, и эффективность производства здесь — ключевой показатель». Внимание к созданию комфортного делового климата и развитию промышленной кооперации является приоритетом региональных властей.

Цифровые технологии и сохранение традиций в звуке

Генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что компания не просто наследует опыт, но активно внедряет цифровые технологии на всех этапах производства — от концепта до выпуска. Она отметила, что растущий спрос на отечественное аудиооборудование заметен как среди творческих профессионалов, так и среди бизнес-партнёров.

Интерес к продукции «Октава» — это не только вопрос ностальгии по знакомому звуку, но и показатель уровня индустриального развития. Благодаря поддержке регионального правительства и объединению усилий в рамках федерального проекта «Производительность труда» компания выходит на мировой рынок с конкурентоспособными цифровыми решениями.





Форум также включал важный социальный момент — вручение профессионального микрофона МД-307 юному музыканту из Тульской области. Это символ преемственности и поддержки новых талантов в индустрии.

Производительность труда и национальные стандарты

Главная тема форума — федеральный проект «Производительность труда» — нацелена на повышение эффективности компаний через обмен опытом и развитие промышленной кооперации. Важная задача — выработка национальных стандартов, которые обеспечат качество и конкурентоспособность отечественной продукции.

Если «Октава» сможет сохранять баланс между традицией и цифровыми инновациями, она будет не только усиливать репутацию тульской индустрии, но и задавать тон развитию российской электроакустики на международном уровне.