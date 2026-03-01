Андрей Карпаты, эксперт в области искусственного интеллекта с опытом работы в Tesla и OpenAI, рассказал о том, как в последние месяцы мир программирования переживает настоящую трансформацию. Вместо традиционного написания кода теперь в центре внимания — запуск и руководство ИИ-агентами, которые сами решают сложные задачи. Он отмечает, что изменения произошли практически мгновенно: если ещё пару месяцев назад ИИ работал нестабильно, то с выходом моделей Opus 4.5 и Codex 5.2 ситуация кардинально улучшилась.

Карпаты делится собственным опытом: он дал ИИ-агенту простое описание задачи по созданию дашборда для видеоаналитики на английском, а тот за полчаса самостоятельно справился с проектом, преодолевая возникающие проблемы и выдавая готовое решение. Ранее на подобное требовалось несколько дней ручной работы — теперь же человек задаёт направление, а агент исполняет.

Карпаты подчёркивает: программирование перестало быть механической печатью кода. В новой реальности разработчик становится менеджером ИИ — он ставит задачи на естественном языке, курирует работу агентских систем и анализирует их результаты. Это сдвигает фокус с ручной работы к творческому контролю и стратегическому мышлению. По словам эксперта, «эра ручного ввода кода подходит к концу».

При этом ИИ всё ещё далёк от абсолютного автономного решения. Агенты требуют высокой экспертизы, чтобы понимать, когда и как корректировать их работу, а также творческого подхода к постановке задач. Они не заменяют инженера, а меняют его роль, смещая акценты с технического исполнения к управлению технологией.

Интересно, что только в октябре 2025 года Карпаты скептически относился к обещаниям ИИ-агентов, называя их «раздутым хайпом». Но уже с появлением новых моделей его мнение сменилось, и он теперь использует эти технологии в своей работе, признавая их реальную эффективность.



