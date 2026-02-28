Nothing выпустила новое обновление ПО для смартфона Nothing Phone (3) с версией сборки Nothing OS B4.0-260206-1135. В центре внимания — обновлённые функции системы Glyph, улучшенная стабильность сети и исправления багов, связанных с камерой, аудио и вибрацией.

Обновление добавляет возможность отображать информацию о звонящем и статус зарядки на Glyph Matrix при встряхивании устройства. Это реализовано через настройки «Flip to Glyph», где пользователь может активировать нужные переключатели. Также появилась новая опция «Essential Notifications» для удобного управления важными уведомлениями.

Переработана секция Essential Apps: теперь в библиотеке виджетов появилась рекомендуемая категория, которая позволяет быстрее получать доступ к Nothing Playground — платформе с AI-ориентированными сообществами и креативными проектами.

Оптимизации коснулись приложения в «Private Space»: теперь обновлять их можно напрямую из Google Play. Запрос разрешения местоположения для виджета погоды стал менее навязчивым. Улучшена работа рингтонов для стабильности и совместимости с приложениями третьих сторон, а также повышена стабильность виброотдачи и тактильной обратной связи в определённых сценариях.

Особое внимание уделено качеству звонков: оптимизирована громкость при использовании слуховых аппаратов Oticon Zircon 2 miniRITE T. Камера стала работать более стабильно — устранён баг с зависанием превью в портретном режиме при переключении с фото в некоторых случаях.





Исправлены проблемы с путаницей рингтонов при использовании двойной SIM, снижен уровень громкости динамика после Bluetooth-звонков в отдельных приложениях и восстановлено воспроизведение звука в играх после переключения из списка последних приложений.

В разделе сети обновление устраняет ошибочное отображение иконки отсутствия интернета при активном соединении. Качество и стабильность мобильной сети улучшены, что положительно скажется на повседневном использовании аппарата.

Nothing продолжает развивать свои смартфоны быстрыми обновлениями, улучшая не только пользовательский опыт, но и расширяя возможности фирменной системы Glyph. Ещё интереснее наблюдать, как бренд балансирует между новыми решениями в UI и качественными базовыми улучшениями.