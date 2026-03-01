Samsung скрыла от пользователей важное новшество в новых флагманах Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra — теперь в смартфонах появилась вторая антенна NFC. Расположена она не на привычной задней панели, а на верхнем торце корпуса. Это заметное аппаратное обновление улучшает удобство бесконтактных платежей и, вероятно, подготовлено для новой функции обмена файлами по типу Quick Share.

До этого поколения владельцам Galaxy приходилось прижимать телефоны к терминалам всей задней поверхностью, что иногда вызывало неудобства и замедляло процесс оплаты. Теперь же касание верхним краем достаточно, и транзакция проходит без нареканий. Для пользователя такой жест более органичен: держать смартфон и одновременно быстро приложить его края к считывателю стало проще, особенно на ходу.

Наличие дополнительного NFC-модуля подтверждает слухи о масштабных изменениях в службе Quick Share — вероятно, Samsung подготовит передачу файлов через контакт верхними краями смартфонов. Такой вариант передачи информации был бы интуитивным и удобным, устраняя необходимость запускать приложения или сканировать QR-коды.

Впервые о второй антенне заговорили несколько месяцев назад после анализа кода прошивки One UI 8.5, сейчас аппаратная реализация этого нововведения стала очевидной. Samsung пока не делала официальных заявлений, что показывает традиционную для компании тенденцию держать некоторые технологии в секрете до момента их активного использования в программном обеспечении.

Добавление второй антенны NFC — редкое техническое решение среди смартфонов. Ведущие конкуренты предпочитают использовать одну антенну, которая может некорректно срабатывать при неудобных положениях устройства. Samsung явно сделала ставку на улучшение пользовательского опыта платежей и обмена данными, что может стать заметным конкурентным преимуществом для Galaxy S26 в высоком ценовом сегменте.





Будет интересно наблюдать, как именно Samsung интегрирует такое решение в софт и сервисы. Если Quick Share действительно научится работать как «между двумя касаниями», это может дать новый импульс популярности бесконтактной передачи на Android-устройствах. Пока что функциональность второй антенны NFC ограничена удобством оплаты, но потенциал гораздо шире.