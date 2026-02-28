До официального анонса в Индии появились фотографии коробки и самого Poco X8 Pro 5G, раскрывающие ключевые характеристики смартфона. Новинка получила процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra, аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Экран Poco X8 Pro обещает быть 6,59-дюймовым AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера оснащена 50-Мп модулем с оптической стабилизацией, что должно улучшить качество фотографий и видеозаписи. По данным инсайдеров, запуск в Индии намечен на середину марта 2026 года, а выход на глобальный рынок пока не ясен.

Технические характеристики Poco X8 Pro и сравнение с Pro Max

Кроме базовой модели ожидается релиз Poco X8 Pro Max с экраном TCL M10 OLED диагональю 6,83 дюйма, аналогичным разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, но с пиковым уровнем яркости до 2000 нит и низкочастотным ШИМ-диммингом 3840 Гц. За производительность Pro Max отвечает MediaTek Dimensity 9500s с графикой Immortalis-G925 MC12, что обещает более высокий FPS и энергоэффективность.

Обе модели используют современную память LPDDR5x Ultra и быстрые накопители UFS 4.1, что вместе обещает шуструю работу в играх и приложениях. В то время как Pro оснащён камерой Sony IMX882 на 50 Мп, Pro Max получит Light Hunter 600 с OIS, а также дополнительный 8-Мп сверхширокоугольный модуль и фронтальную камеру 20 Мп OV20B.

Батарея Pro Max крупнее — 8500 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт и реверсивной мощностью 27 Вт, которая позволяет подзаряжать другие устройства. Традиционно Poco снабдит флагманские модели металлическими рамками, NFC, инфракрасным бластером и защитой по стандартам IP68/IP69/IP69K.





Poco X8 Pro: реинкарнация Redmi Turbo 5 и конкуренция в среднем сегменте

По слухам, Poco X8 Pro — переименованный Redmi Turbo 5, который дебютировал в Китае в январе. Такая практика для Xiaomi не нова: под брендом Poco часто выходят слегка модифицированные версии моделей Redmi, чтобы привлечь внимание аудитории в разных регионах.

На фоне конкурентов вроде Realme, Samsung и Motorola в среднем сегменте Poco делает ставку на быструю зарядку 100 Вт и большой аккумулятор, что становится решающим фактором для покупателей. Кроме того, обещание частоты 120 Гц на дисплее и качественные камеры поддерживают репутацию «народных» флагманов.

Скорый выход Poco X8 Pro и Pro Max может усилить давление на тех производителей, которые предлагают более дорогие устройства без аналогичных характеристик, особенно учитывая тенденцию пользователей выбирать энергоэффективные смартфоны с долгим временем автономной работы без компромиссов по производительности.