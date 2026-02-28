Xiaomi привезла на MWC 2026 трекер Xiaomi Tag, который теперь доступен в Европе и позиционируется как недорогая альтернатива Apple AirTag. Устройство уже прошло по азиатским рынкам, включая Малайзию и Таиланд, и теперь готово сразиться за долю европейских пользователей, ищущих простое решение для поиска ключей, сумок и других мелочей.

Цена и доступность Xiaomi Tag в Европе

Трекер продаётся в Европе по цене €14,9 за одиночный экземпляр и €49,9 за набор из четырёх штук. В Великобритании предложения немного дешевле: £12,99 и £44,99 соответственно. Такой ценник делает Xiaomi Tag заметно доступнее AirTag, который обычно стоит значительно дороже.

Особенности и функционал Xiaomi Tag

Xiaomi Tag поддерживает работу в двух экосистемах — Apple Find My и Google Android Find Hub — но не одновременно. Работает с iPhone и iPad на iOS версии 14.5 и новее, а также с Android 9 и выше. Вес устройства составляет всего 10 граммов, корпус выполнен из металла с минималистичным дизайном и защищён по стандарту IP67 — пыль и вода не страшны. Для крепления предусмотрено встроенное крепёжное кольцо.

Функционально Xiaomi Tag не уступает AirTag: есть режим Lost Mode — владелец может пометить вещь как утерянную и оставить контактные данные, доступные при прикосновении к трекеру смартфоном с NFC. Звуковой сигнал встроенного пьезоизлучателя помогает быстро найти рядом лежащий предмет. Уникальной возможностью стала функция коллективного поиска через соседние устройства с защищённым и приватным соединением — устройство поддерживает оповещения о забытых вещах, предупреждающие, если покидаешь место без трекера.

Важным элементом стал анти-трекинг, уведомляющий пользователя, если неизвестный Xiaomi Tag движется вместе с ним. Шифрование всех координат при передаче данных полностью исключает возможность слежки и утечки информации.





Питание устройства обеспечивает универсальная батарейка CR2032, рассчитанная на более чем год автономной работы. В приложении предусмотрены предупреждения о низком уровне заряда, что помогает своевременно заменить элемент питания.

Появление Xiaomi Tag — шаг к расширению недорогих трекеров с серьёзным функционалом, который выгодно выделяет его на фоне традиционных конкурентов. Простой дизайн, интеграция с двумя ведущими платформами и низкая цена делают Tag привлекательным выбором для массового пользователя. Китайский производитель одновременно анонсировал новый ультратонкий магнитный power bank Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, показывая стремление к комплексным аксессуарам для мобильных устройств.