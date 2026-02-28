MWC 2026 стартовал с волны новинок, среди которых выделяется коллаборация Xiaomi и Leica — новый смартфон Leitzphone. Дополняют картину ультраяркий Xiaomi 17 Ultra с топовыми камерами, сверхтонкий планшет Honor MagicPad 4 и концепт модульного смартфона от Tecno. Все эти девайсы показывают, как производители балансируют между профессиональной съемкой, портативностью и модульностью в смартфонах следующего поколения.

Xiaomi и Leica: фотографии на первом месте

Xiaomi 17 Ultra — уже знакомый поклонникам китайского рынка смартфон с 1-дюймовым сенсором на 50 МП и необычной телекамера на 200 МП. Главное преимущество — механическое кольцо для приближения вокруг блока камер, которое возвращает тактильный контроль в эру сенсорных экранов. Версия с Leica — Leitzphone — похожа на 17 Ultra внешне и по начинке, но фирменный софт Leica предлагает минималистичный интерфейс камеры, фильтры и монохромный режим. Такой подход рассчитан на тех, кто снимает не просто ради контента, а стремится к эстетике и удобству.

Параметры устройств:

Дисплей OLED 6,9 дюйма с частотой 120 Гц и пиком яркости 3500 нит

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Батарея 6000 мА·ч

Цена Leitzphone — около €1999, Xiaomi 17 Ultra — £1299 (около $1750)

Honor MagicPad 4 и планшетное ультратонкое искусство

Honor заявляет о создании самого тонкого Android-планшета — MagicPad 4 толщиной всего 4,8 мм (без учёта камеры). При весе 450 г девайс оснащён OLED-дисплеем 12,3 дюйма с частотой 165 Гц и Snapdragon 8 Gen 5. В комплекте предустановлена MagicOS 10, а ёмкость аккумулятора снижена до 10100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Такой гаджет явно ориентирован на пользователей, которым важны мобильность и комфорт работы с мультимедиа и играми — но с возросшим акцентом на дизайн и звук (восьмиспикерная аудиосистема).

Tecno представила модульный смартфон толщиной 4,9 мм

Пока одни хвастаются камерами и тонкостью, Tecno играет в футуризм, показывая концепт сверхтонкого смартфона с магнитными модулями. Базовая версия толщиной 4,9 мм может дополняться десятью модулями — от разных объективов до игрового контроллера и даже пауэрбанка. Это интересное решение, особенно с учётом слухов о растущем интересе к кастомизации смартфонов. Но вопрос, насколько эта технология жизнеспособна для массового рынка и выдержит регулярное использование, остаётся открытым.





Кроме упомянутых, Xiaomi показала ещё два новых планшета — Pad 8 и Pad 8 Pro. Оба тонкие и лёгкие (5,75 мм и 485 г), с батареей 9200 мА·ч. Pro-модель получила Snapdragon 8 Elite, а стандартная — Snapdragon 8s Gen 4. Среди аксессуаров — ультратонкий 6 мм магнитный пауэрбанк на 5000 мА·ч и трекер Xiaomi Tag, который умеет работать с Apple Find My и Google Find Hub.

MWC 2026 лишь начался, но уже можно проследить глобальную тенденцию: производители концентрируются на том, чтобы смартфон и планшет стали многофункциональными и профессиональными инструментами, а не просто коммуникационными аксессуарами. Leica возрождает эстетику фотокамер с удобными механическими элементами и софтом, Honor и Xiaomi поднимают планку портативности и производительности, а Tecno пытается предложить радикальную свободу конфигурации. Какой из этих путей окажется устойчивым, увидим по реакции рынка и пользователей в ближайшие месяцы.