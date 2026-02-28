Xiaomi представила на выставке MWC 2026 глобальный дебют серии смартфонов Xiaomi 17, а также новые умные часы на Wear OS и первый трекер Find Hub. Эти анонсы усиливают амбиции Xiaomi в премиум-сегменте и расширяют экосистему устройств.

Смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra уже показали себя в Китае в конце 2025 года с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а теперь компания выводит их на европейский рынок: базовая модель стоит от €999, версия Ultra — от €1499.

Технические характеристики Xiaomi 17 и 17 Ultra

Младший Xiaomi 17 оснащён 6,3-дюймовым LTPO OLED-экраном, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ хранения данных и аккумулятором на 6330 мА·ч. Но настоящий фокус — Xiaomi 17 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем, до 1 ТБ памяти и батареей на 6000 мА·ч с зарядкой до 90 Вт.

Особенность Ultra — новая система камер с сенсорным главным модулем LOFIC 1″ Light Fusion 1050L с технологией увеличения HDR, а также телеобъектив Leica на 200 МП с оптическим зумом от 75 до 100 мм (до 17,2× цифрового эквивалента 400 мм). Камеры поддерживают съёмку с минимальными искажениями и цветовым шумом на всём диапазоне увеличений.

Основной сенсор: 50 МП

Телеобъектив: 200 МП на базе Leica

Ультраширокий объектив: 50 МП

Фронтальная камера: 50 МП

Новые устройства: планшет, трекер и часы

Помимо смартфонов, Xiaomi представила планшет Pad 8 с 11,2-дюймовым экраном, Snapdragon 8 Elite и батареей 9200 мА·ч в ультратонком корпусе толщиной 5,75 мм. Цена начинается от €449,99 — хорошее предложение в конкурентном сегменте.





Компания впервые представила трекер Xiaomi Tag для Android Find Hub — устройство для поиска через Google, который также работает с сетью Apple Find My. Стоимость трекера — €14,99, что ставит его в ряд самых доступных моделей с поддержкой обеих экосистем.

Новый Xiaomi Watch 5 работает на Wear OS 6 с чипом Snapdragon W5 Gen 1 и впечатляет аккумулятором 930 мА·ч из силиконово-углеродного композита, что обещает длительное время работы. Особенность часов — распознавание жестов рук для управления звонками, будильниками, тренировками и приложениями Google, включая Gemini, Wallet и YouTube Music.

Цена Xiaomi Watch 5 стартует с отметки €299,99, сопоставимо с премиум-часами от других производителей на Wear OS.

Дополнительно анонсированы наушники REDMI Buds 8 Pro, ультратонкий магнитный пауэрбанк на 5000 мА·ч с зарядкой 15 Вт и новая серия электросамокатов — попытка Xiaomi ещё активнее занять сегмент персонального транспорта.

Что за этим стоит

Xiaomi бросает вызов лидерам Android-флагманов, выводя на европейский рынок аппараты с топовым железом и уникальными фотофункциями. Но главное — компании нужно укрепить позиции не только смартфонов, но и IoT-устройств, расширяя экосистему и удерживая клиентов.

Трекер с поддержкой Google и Apple одновременно — серьёзный ход для повышения совместимости и расширения аудитории. Умные часы с продвинутыми жестами и большой батареей пытаются конкурировать с Galaxy Watch и Pixel Watch, делая ставку на удобство и автономность.

Цена Xiaomi 17 Ultra в €1499 ставит его в одну лигу с устройствами Samsung и Sony, где качество камеры становится решающим фактором. Инновации в оптике и сенсорах Leica показывают, что Xiaomi не боится инвестировать в премиум и готова освежать игру в топ-сегменте.

Как Xiaomi удастся удержать баланс между ценой, инновациями и опытом пользователя на европейском рынке, покажет время. Пока компания демонстрирует, что готова играть по-крупному и создаёт полный набор устройств — от смартфонов до носимых гаджетов и даже трекеров — для владельцев Android и не только.