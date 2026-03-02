Российские инженеры из Тимирязевской академии создали гибридную версию легендарного белорусского трактора МТЗ-82.1. Эта модернизация дала трактору новую силовую установку с общей мощностью 136 л.с., сравнимую с более тяжёлым МТЗ-1221.

Гибрид построен по схеме параллельного гибрида и оснащён дизельным двигателем стандартной конструкции, дополненным электромотором мощностью 30 кВт (около 40 л.с.). Это позволяет трактору работать на дизеле, электромоторе или их комбинации, что открывает новые возможности для применения.

Преимущества гибридного МТЗ-82.1 и его потенциал

Использование в конструкции знакомых заводских деталей значительно снижает себестоимость переоборудования, что делает гибридный МТЗ привлекательным для аграриев и предприятий.

Основные сценарии использования включают работу в закрытых теплицах, где отсутствие выхлопов при электротяге критично, и животноводческие комплексы, где низкий уровень шума помогает сохранить покой животных. Это расширяет функционал тракторов, которые традиционно ограничены дизельными моторами.

Запуск масштабных лабораторных испытаний запланирован на конец марта 2026 года, а полевые тесты начнутся в конце мая. Эти этапы станут решающими для оценки практической эффективности нового гибридного трактора.





На фоне растущего внимания к экологическим технологиям в сельском хозяйстве и ограничений по выбросам электротяга и гибридные схемы становятся закономерным шагом в эволюции техники. В этом плане гибридный МТЗ-82.1 занимает нишу, которую не смогли занять многие зарубежные аналоги из-за высокой стоимости или отсутствия адаптации под местные условия.