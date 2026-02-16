На общественной дороге заметили замаскированный прототип Ferrari 296, который больше похож на трековый болид, чем на обычный дорожный суперкар. Судя по массивному антикрылу, сетчатым панелям и переработанному бамперу, это может быть дорожная версия 296 Challenge — условный «296 Challenge Stradale», нацеленный на максимально лёгкую и «непомещённую» в гибридную логику модель.

Почему это важно: Ferrari одновременно готовит EV Luce, но не отказывается от чисто моторных спецверсий. Для коллекционеров и клиентов, которые хотят немодернизированный V6 без гибридов, такая модель будет желанна и дорогая — источники предполагают цену выше $500,000 и крайне ограниченный тираж.

Что такое 296 Challenge Stradale

Под этим именем вероятно скрывается дорожная вариация гоночной 296 Challenge, адаптированная под требования ПДД: сохранён интерьер (не полностью «выдранный» как в треке), но при этом применены элементы, близкие к гоночному болиду — большое заднее крыло, сетчатая облицовка в районе выхлопа, новый передний бампер и поликарбонатные боковые стекла в роли экономии массы.

Гоночная версия 296 Challenge в спецификации для трека имеет двигатель V6 3.0 с двойным турбонаддувом и отдачу 690 л. с.; крутящий момент — 546 pound‑feet (740 Н·м).

Сухая масса гоночной 296 Challenge — 2,932 фунта (1,330 килограмма); у 296 Speciale — 3,108 фунта (1,410 килограмма). Ожидаемо, дорожная «Stradale» окажется между этими показателями.

Цена ориентировочно превысит $500,000 — базовая 296 Speciale в США стартует с $475,364.

Предшественники и конкуренты

Ferrari уже имеет прецеденты: в начале 2000‑х 360 Challenge Stradale стал эталоном дорожных трек‑версий — облегчён, более остро настроен и со временем превратился в коллекционную единицу. Аналогичная логика повторяется и сейчас: спецверсии служат маркером для покупателей, которые платят за уникальность и динамизм.

Конкуренты в широком смысле — McLaren и Porsche — тоже штампуют узкоспециальные версии своих гибридных и атмосферных моделей, но Ferrari сохраняет нишу «чистых» механических эмоций там, где есть спрос. В условиях постепенной электрификации бренды будут чаще комбинировать EV‑линейки с малыми тиражами двигательных реликвий.





Чего ждать

Если это действительно 296 Challenge Stradale, ожидать стоит ограниченного тиража, цена выше $500,000 и маркетинговой легенды вокруг последней «чистой» шестёрки перед массовой электрификацией. Производство, вероятно, поддастся регулятивным ограничениям по безопасности, поэтому точной «гоночной» массы повторить не удастся — но эффект от снижения веса и отказа от гибридных модулей будет заметен.

Появление такого автомобиля в ближайшие месяцы укладывается в график Ferrari: кроме электромобиля Luce, марка планирует ещё несколько премьер в ближайшее время, и часть анонсов может совпасть с мероприятиями вроде Finali Mondiali. Покупатели редких спецверсий в выигрыше; те, кто ждёт массовых экологичных новинок, — вероятно, ещё потерпят.