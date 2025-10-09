Ferrari, знаменитая своими ревущими двигателями, делает шаг в новую эпоху — электрическую. Итальянская марка готовит свой первый полностью электрический автомобиль под рабочим названием Elettrica, который станет сочетанием традиционного стиля Ferrari и передовых технологий.

В отличие от ожидаемого суперкара с двумя местами, Elettrica будет представлять собой гран-турер с полноценными задними сиденьями. По концепции она ближе к моделям GTC4Lusso и кроссоверу Purosangue, предлагая комфорт и практичность без ущерба динамике.

Силовая установка состоит из четырёх электромоторов, созданных на заводе Ferrari в Маранелло. В режиме Boost они выдают почти 1000 лошадиных сил, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Основная тяга приходится на задние колёса — там установлены два мощных 416-сильных мотора, способных вращаться до 25 000 об/мин. Спереди работают два меньших мотора по 141 л.с., которые могут отключаться для экономии энергии. Максимальная скорость — около 309 км/ч.

Батарея объёмом 122 кВт·ч также разработана и произведена Ferrari. Она встроена в шасси, а большинство модулей размещено за сиденьями, что обеспечивает идеальную развесовку 47% спереди и 53% сзади. Электросистема на 800 вольт поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. Заявленный запас хода — 530 км по европейскому циклу WLTP (около 480 км по американскому EPA). Конструкция батареи модульная — её можно будет заменить в будущем на более совершенную.

Чтобы компенсировать немалый вес (около 2300 кг), Ferrari оснастила Elettrica активной подвеской с электромоторами на каждом амортизаторе. Эта система управляет движениями кузова в реальном времени, обеспечивая баланс между комфортом и точной управляемостью. Также используется независимое управление задними колёсами, что делает автомобиль более манёвренным. Колёсная база — 2960 мм, что относительно немного для автомобиля класса GT.





Ferrari решила не использовать искусственные звуки двигателя. Вместо этого инженеры установили акселерометр на задней оси, который улавливает естественные вибрации электродвигателей и усиливает их в салоне — как звук электрогитары через усилитель.

Ещё одна инновация — система Torque Shift Engagement, позволяющая имитировать переключение передач. Водитель может использовать подрулевые лепестки, чтобы менять пять режимов тяги и крутящего момента, а имитация «понижения» создаёт эффект торможения двигателем, привычный поклонникам ДВС.

Дизайн автомобиля разрабатывается в сотрудничестве с компанией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Официальный облик и цена пока не раскрыты, но ожидается, что Elettrica станет одной из самых дорогих моделей в истории марки.

Полноценная премьера состоится в 2025 году, а продажи начнутся в первой половине 2026-го. Ferrari готовит не просто электрокар, а новую интерпретацию скорости, звука и эмоций — без капли бензина.