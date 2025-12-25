Компания Lenovo официально представила в Китае новые смарт-часы Watch GT Pro. Модель ориентирована на любителей активного отдыха и спорта, предлагая двухчастотный GPS и длительное время автономной работы — до 27 дней. Часы уже поступили в продажу по цене 899 юаней (примерно 128 долларов).

Lenovo Watch GT Pro оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей. Экран защищён стеклом Corning, устойчивым к царапинам. Корпус выполнен из цинк-магниевого сплава, задняя крышка — из нейлона с усилением стекловолокном, кнопки сделаны из нержавеющей стали, а ремешок — из силикона.

Часы совместимы как с Android, так и с iOS. Они поддерживают Bluetooth 5.3 и позволяют совершать и принимать Bluetooth-звонки, просматривать историю вызовов и уведомления прямо с запястья.

Двухчастотный GPS повышает точность определения местоположения во время уличных тренировок. Также в устройстве предусмотрены датчики высоты и атмосферного давления, а также цифровой компас, что делает часы полезными для навигации и трекинга активности в реальном времени.

Watch GT Pro поддерживают более 170 спортивных режимов, включая тренировки в помещении и на открытом воздухе. Уровень водозащиты 5ATM позволяет использовать часы при плавании на глубине до 50 метров. Для плавания предусмотрен отдельный алгоритм, отслеживающий стиль, темп, количество кругов, продолжительность и сожжённые калории.





Функции мониторинга здоровья включают круглосуточное измерение пульса, контроль уровня кислорода в крови (SpO2), анализ сна, измерение уровня стресса и дыхательные упражнения. Отслеживание сна разделяет его на фазы — лёгкий, глубокий и REM-сон — для более детальной оценки качества отдыха.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 470 мАч. По заявлению Lenovo, часы могут работать до 27 дней в режиме максимальной экономии энергии и около 7 дней при активном использовании. Полная зарядка занимает примерно три часа и осуществляется с помощью магнитного кабеля.