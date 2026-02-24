Roborock выпустила свой новый флагманский робот-пылесос с функцией влажной уборки и самообслуживания — P20 Max. Стандартная версия с резервуаром для воды поступила в продажу по цене 4 299 юаней (около 622 долларов), а вариант с автоматической подачей и сливом воды оценён в 4 699 юаней (примерно 680 долларов).

Roborock P20 Max получил компактный корпус размером 352 × 350 мм и высотой всего 79,8 мм. Низкий профиль позволяет устройству легко заезжать под мебель и работать в узких пространствах. Робот оснащён высокоточной навигационной системой и аккумулятором ёмкостью 6 400 мА·ч, что обеспечивает длительные циклы уборки в больших помещениях.

Мощность всасывания достигает 35 000 Па благодаря высокооборотистому мотору и оптимизированному воздушному потоку. В конструкции используются две основные щётки и изогнутые боковые щётки, разработанные для снижения наматывания волос. Для ковров предусмотрена система усиленного прижима, которая позволяет щёткам глубже проникать в ворс и эффективно удалять въевшуюся грязь.

Одной из ключевых особенностей стала система Lift Chassis 3.0. Она использует интеллектуальную колесно-рычажную конструкцию с ИИ-управлением, позволяя преодолевать препятствия высотой до 8,8 см. В систему также входят амортизация при приземлении и синхронная работа колёс для устойчивого движения по неровным поверхностям. В режиме низкого профиля робот дополнительно опускается, чтобы убирать под диванами и кроватями.

За влажную уборку отвечают две вращающиеся моющие насадки с очисткой горячей водой температурой 60 °C и прижимом силой 12 Н, что помогает справляться с липкими пятнами. Док-станция поддерживает мойку салфеток водой до 100 °C, сушку горячим воздухом и автоматический сбор пыли. Версия с автоматической подачей воды дополнительно обеспечивает наполнение и слив без участия пользователя.





P20 Max оснащён системой распознавания препятствий на базе ИИ с технологией Edge Structured Light 2.0, способной определять более 280 типов объектов. Продвинутая навигация обеспечивает точную уборку вдоль краёв и эффективную оптимизацию маршрутов. Робот поддерживает голосовое управление, работу через мобильное приложение и интеграцию с экосистемами умного дома, включая решения Apple и Xiaomi.