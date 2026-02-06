Роботы-пылесосы давно стали привычной покупкой для тех, кто хочет поддерживать чистоту в доме с минимальными усилиями. При этом вовсе не обязательно выбирать самые дорогие модели, однако именно в премиальном сегменте обычно появляются такие полезные функции, как продвинутое распознавание препятствий. Похоже, Samsung решила всерьёз зайти в эту категорию, готовя свой первый робот-пылесос с приставкой Ultra — Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Samsung уже имеет опыт на рынке роботов-пылесосов, но, как сообщает Sammobile, компания распродала запасы моделей Jet Bot, выпущенных в США в 2024 году. Одновременно с этим Samsung опубликовала короткий тизер, в котором показала ключевые особенности грядущего Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Видео даёт наиболее наглядное представление об аппаратных улучшениях новинки. Как следует из тизера, Jet Bot Steam Ultra использует пар температурой 100 °C, который подаётся на салфетки для влажной уборки, а не напрямую на пол. Это позволяет не только очищать поверхности, но и проводить их дезинфекцию. Для навигации робот, судя по всему, применяет систему распознавания объектов на базе искусственного интеллекта.

Также устройство оснащено системой колёс EasyPass Wheel, благодаря которой пылесос может преодолевать препятствия высотой до 4,5 см. Для более тщательной уборки вдоль стен и в углах предусмотрена выдвижная щётка.

Как и в случае с другими продуктами Samsung, отдельное внимание уделяется вопросам конфиденциальности и безопасности, что должно успокоить пользователей, переживающих из-за возможных уязвимостей умных домашних устройств.



