Смартфон vivo Y04 был представлен в феврале 2025 года, и ровно год спустя его преемник официально дебютировал на рынке. Новинка продолжает линейку доступных устройств и делает акцент на автономности и плавности интерфейса.

vivo Y05 оснащён 6,74-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 720 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. В основе устройства лежит 4G-чипсет Unisoc T7225, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного хранилища составляет 64 или 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карты памяти.

Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. Корпус смартфона выполнен с металлической рамкой и пластиковой задней крышкой. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на боковой грани. Устройство имеет степень защиты IP65 от пыли и брызг воды, а также оснащено RGB-индикатором уведомлений на задней панели.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6 от vivo.

Габариты vivo Y05 составляют 167,4 × 77,1 × 8,4 мм, вес — 209 граммов. Устройство предлагается в чёрном и белом цветах. Рекомендованная цена новинки составляет 109 долларов.



