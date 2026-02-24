Начиная с конца этого года, компания Apple планирует выпускать компьютеры Mac mini, предназначенные для продажи в США, непосредственно на территории страны. Об этом стало известно после того, как Apple провела издание The Wall Street Journal по своему объекту в Хьюстоне. На этой площадке также работает Foxconn, где уже ведётся сборка серверов для Apple Intelligence. Журналистам показали пустое складское помещение, которое Apple намерена переоборудовать в производственный объект площадью около 220 тысяч квадратных футов (примерно 20 тысяч квадратных метров) для выпуска компактных настольных компьютеров.

Решение локализовать производство Mac mini для американского рынка является частью более широкой стратегии компании по выполнению обещания, данного в прошлом году, — инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырёх лет.

Как напоминает издание, Apple объявила о наращивании инвестиций и найма сотрудников в США после встречи Тима Кука с Дональдом Трампом. Тогда Трамп заявил, что Apple расширяет присутствие в США, чтобы избежать возможных импортных пошлин. Ещё ранее, при администрации Байдена, в 2021 году компания пообещала вложить 430 миллиардов долларов в американскую экономику в течение пяти лет.

Apple уже имела опыт производства компьютеров в Техасе — ранее там собирались Mac Pro, однако в последние годы объёмы выпуска на этом предприятии заметно сократились. Операционный директор Apple Сабих Хан отметил, что компания более уверена в долгосрочном спросе именно на Mac mini. При этом эта модель занимает незначительную долю в общем объёме продаж Apple, что делает её удобным кандидатом для переноса части производства в США.

По словам Хана, перенос сборки более массовых устройств, таких как iPhone, был бы крайне сложным. Производственные партнёры Apple в Китае уже располагают специализированными фабриками и кадрами, заточенными под выпуск самого продаваемого продукта компании. Хьюстонский завод, как ожидается, будет постепенно наращивать объёмы и сможет покрывать внутренний спрос в США. При этом Apple продолжит производить Mac mini в Азии для остальных мировых рынков.



