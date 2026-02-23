Верховный суд США в пятницу признал большинство тарифов, введённых администрацией Трампа, незаконными — но президент объявил замену, которая вновь затрагивает продукцию Apple. Новая президентская прокламация вводит «универсальную» пошлину, изначально 10%, а затем была озвучена возможность её повышения до 15%, и потому смартфоны, планшеты и компьютеры снова попадают под риск дополнительных сборов.

Для Apple это возвращение к прежней точке неопределённости: год назад ряд категорий был исключён из тарифов после давления со стороны компании, теперь же охват стал почти всеобъемлющим. Это значит, что ни себестоимость сборки в Азии, ни окончательная цена для покупателей в США не будут ясны до разрешения правовых и политических споров.

Что решил Верховный суд

Суд постановил, что Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act) не даёт президенту полномочий вводить такие тарифы без согласия Конгресса. На основании этого решения предыдущая волна тарифов была признана незаконной.

Решение суда отменило юридическую основу для прошлогодних мер, но не остановило дальнейшие попытки исполнительной власти сохранить торговое давление: уже на следующий день было объявлено о новом инструменте, который, по словам Белого дома, даёт право вводить пошлины иначе.

Какие товары Apple попадают под пошлины

Новая прокламация распространяется на «почти все товарные категории», поэтому исключений для Apple пока нет. Коротко по фактам:





Исходная общая ставка, объявленная ранее — 10% на импорт из Китая;

Администрация позже заявила о намерении повысить ставку до 15%;

В прошлом размеры тарифов достигали пикового уровня 145% в ходе эскалации против Китая;

Ранее ряд категорий, покрывающих продукцию Apple, был временно исключён после лоббирования компании;

Теперь охват снова почти универсален, значит iPhone, iPad, Mac и аксессуары потенциально подпадают под пошлины.

Для производителя это не просто цифры: даже «символические» 10-15% на массовые партии электроники означают миллиарды дополнительных расходов: либо компания поглотит их, либо переложит на покупателей.

Что будет дальше

Вероятные сценарии знакомы: Apple снова добьётся исключений через переговоры с администрацией или поставит вопрос в суд — и то, и другое займёт месяцы. Параллельно другие крупные импортеры, чей бизнес зависит от зарубежного производства, будут искать юридические способы оспорить новую прокламацию.

Коротко о последствиях для рынка: в ближайшем будущем компании и цепочки поставок столкнутся с повышенной неопределённостью при планировании контрактов и ценообразования. Если тарифы останутся в силе, американские покупатели могут увидеть рост цен, а производители — сокращение маржи или перераспределение производственных объёмов в другие страны в поисках дешёвой сборки.

Остаётся открытым вопрос: пойдут ли компании на массовый перенос производства из Азии ради экономии на пошлинах или разрешится ли политическое и судебное противостояние достаточно быстро, чтобы не менять глобальные цепочки поставок. Пока ответа нет — и это именно тот риск, который выталкивает ИТ-компании из зоны прозрачного планирования.