Сообщается, что на первой большой презентации Apple в этом году компания устроит трёхдневный «марафон» анонсов — старт запланирован на понедельник, 2 марта, а кульминация придётся на официальное событие 4 марта. Речь идёт минимум о пяти новых продуктах: от доступного MacBook до обновлённых профессиональных машин и монитора.

Какие продукты представят

Перечень пока не подтверждён официально, но в слухах фигурируют следующие устройства. Это не набор мелких апдейтов — в списке есть и бюджетный ноутбук, и несколько моделей для креативной работы.

Дешёвый MacBook — вероятно в новых цветах и с упором на базовую производительность для учёбы и массового рынка;

iPhone 17e — «облегчённая» версия линейки, логично появится, если предыдущая модель вышла прошлой весной;

iPad Air с чипом M4 — переход Air на новую систему на кристалле;

Обновлённые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max и новый MacBook Air на базовом M5 — ориентированы на профессионалов и продвинутых пользователей;

Обновлённый Mac Studio и Apple Studio Display — десктопные решения для студий и профессиональной работы с цветом.

Дата и формат мероприятия

Официальное событие заявлено на 4 марта и обозначено как «Apple Experience» с мероприятиями в Нью‑Йорке, Лондоне и Шанхае. Формат обещает быть не типичным для онлайн‑кейноута: компания планирует офлайн‑точки с опытом, что лучше подходит для демонстраций устройств вживую, но делает глобальную трансляцию менее очевидной.

Любопытно, что анонсы, по слухам, начнутся уже 2 марта — это указывает на растущую практику растягивания презентаций по дням. Такой подход позволяет Apple держать медиа и ритейл в тонусе и постепенно продвигать разные продуктовые категории.

Что получат пользователи

Пользователи могут рассчитывать на расширение доступного сегмента Mac: бюджетный MacBook потенциально снижает входной порог в экосистему, особенно для студентов и корпоративных заказчиков, уставших от Windows‑ноутбуков и Chromebook. Появление iPhone 17e укажет на дальнейшее дробление линейки iPhone по ценам и позиционированию.





Профессионалы же ждут обновлённых MacBook Pro, Mac Studio и Studio Display — это часть привычной эволюции аппаратной платформы Apple, когда новые чипы M5 поднимают производительность и эффективность для креативных задач. Точная доступность и цены пока не объявлены.

Чего ждать дальше

Если слухи подтвердятся, Apple продолжит тактику дробных запусков и локальных «экспириенсов», сочетая массовые девайсы с премиальными предложениями. Вопросы остаются: будет ли полноценная прямая трансляция, как быстро устройства поступят в разные регионы и как изменится ценовая политика на фоне конкуренции в бюджетном сегменте.