Компания Kodak запустила новый 65-дюймовый телевизор Mini QD Google TV в рамках линейки IconiK Series. Новинка сочетает Mini LED-подсветку, технологию квантовых точек и панель с высокой частотой обновления, а также встроенные смарт-функции на базе платформы Google TV.

Телевизор оснащён безрамочным 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает Variable Refresh Rate (VRR) и Auto Low Latency Mode (ALLM), что особенно полезно для игр и более плавного отображения движения. Панель выполнена с использованием технологии Quantum Dot и Mini LED-подсветки и имеет 288 зон локального затемнения. По заявлению Kodak, пиковая яркость достигает 1500 нит. Также поддерживается расширенная цветовая палитра Ultra Wide Color Gamut с отображением 1,1 млрд цветов, а также форматы Dolby Vision, HDR10 и HLG. Предусмотрена поддержка Dolby Vision-Atmos для комплексного улучшения изображения и звука.

Звуковая система мощностью 108 Вт состоит из шести динамиков, включая два отдельных сабвуфера. Поддержка Dolby Atmos обеспечивает многоканальное объёмное звучание и более погружённый эффект без необходимости подключения внешней акустики.

Телевизор работает на процессоре MediaTek в паре с графикой Mali-G52. Установлено 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища для системы и приложений. В программной части используется Google TV с доступом к приложениям через Google Play Store. Также поддерживаются голосовые команды через Google Assistant, встроенный Chromecast и Apple AirPlay для беспроводной трансляции контента. Пульт дистанционного управления оснащён кнопками быстрого доступа к приложениям и отдельной кнопкой отключения звука.

Из интерфейсов доступны двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три порта HDMI, два USB-порта, HDMI eARC, оптический аудиовыход и Ethernet для проводного подключения к интернету. На телевизор распространяется гарантия сроком один год.





65-дюймовый телевизор Kodak IconiK Series 4K Mini QD с модельным номером K65Mini5020 оценён в 57 999 индийских рупий.